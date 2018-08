Trascendió Puebla

:Que Santiago Nieto y Horacio Duarte, el ex titular de la Fepade y el representante de Morena en el INE, respectivamente, dos expertos en temas electorales, han sido nombrados por el presidente electo para ocupar diferentes cargos en la entrante administración pública.



Si Nieto y Duarte estaban concentrados en “defender” el “triunfo” del candidato de Morena a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta, y que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador “lo apoya”, no se entiende entonces el abandono a la “causa” barbosista en Puebla.



:Que en la Secretaría de Educación Pública del estado, a cargo de Ignacio Alvízar Linares, empiezan a cancelar las contrataciones de maestros que no reúnen el perfil docente de carrera magisterial, lo que ha generado trastornos laborales a quien se desempeñaban como docentes.



A docentes con diferentes licenciaturas, pero sin carrera magisterial, que ya habían sido contratados para el ciclo escolar 2018-2019, les fueron retirados los nombramientos para ocupar las plazas en las que venían siendo contratados. ¿Qué opinan al respecto los líderes de las secciones 23 y 51 del SNTE?



:Que la defensa de Ilse “N”, esposa del edil de Venustiano Carranza, Rafael Valencia, optó por negar la posesión de armas de fuego de su acusada pese a que la Policía Federal (PF) la encontró en su casa con un arma, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.



:Que información de Mara Castillla, estudiante de la Upaep que se subió a una unidad de Cabify y luego sus restos aparecieron al norte de la capital en septiembre de 2017, fue usada para crear una cuenta de Twitter y ofrecer servicios sexuales de una scort.



Después de que una fotografía de la víctima fue utilizada en el perfil, amigos y familiares comenzaron a enviar mensajes en los que se explicó que la cuenta es falsa y, al final, la red social decidió suspender la cuenta.



:Que la mayoría de los municipios aprobó la reforma al artículo 75 de la Constitución del Estado de Puebla que permitiría que Martha Erika Alonso Hidalgo pueda rendir protesta como gobernadora ante el Poder Judicial.



Este día, la iniciativa entrará a la Comisión Permanente y ante el respaldo de los municipios, se convertirá en decreto.