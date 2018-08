Trascendió Puebla

:Que el gobernador Tony Gali Fayad hizo un llamado a los partidos políticos a dejar atrás las rencillas electorales para poner por delante los intereses de la ciudadanía, a través de relaciones institucionales para garantizar un buen cambio de poderes, a favor de la ciudad y el estado.



Te lo digo PES para que entiendas Morena, pareciera la frase del mandatario estatal quien abordó este tema en un acto protocolario oficial, sin llamar a los partidos políticos por sus nombres en la controversia poselectoral.



:Que por cierto en Morena hay preocupación por la renovación de la dirigencia estatal ya que el ex presidente estatal del PRD, Eric Cotoñeto Carmona, quiere repetir con Barbosa en 1-2 en Morena, como lo hicieron en el partido del sol azteca.



Cotoñeto Carmona es un hombre cercano a Luis Miguel Barbosa y renunció al PRD para apoyar al senador con licencia en las pasadas elecciones del 1 de julio, donde perdieron la gubernatura.



:Que la propuesta para sancionar el acoso callejero hasta con 8 mil pesos, más 36 horas de arresto y una capacitación del Instituto Municipal de la Mujer (IMP), pasará a sesión de Cabildo poblano este jueves.



La propuesta del alcalde, Luis Banck Serrato, no solo incluye sanciones, sino también capacitación para sensibilizar en la materia a servidores públicos del área de los Juzgados Calificadores y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.



:Que ante amenazas telefónicas recibidas, el grupo Calibre 50, grupo de música norteña formado en Sinaloa, canceló su participación del próximo 18 de agosto en la Feria de Teziutlán, pese a que ya estaba firmado un contrato.



El baile de la feria se realizará con la banda sinaloense de Germán Montero y el grupo Ángeles de Charly, sin embargo, los integrantes de Calibre 50 determinaron que no existían medidas de seguridad para presentarse.



:Que regresó el hijo pródigo al Club Puebla: el jugador colombiano, Félix Andrés Micolta, quien dejó las filas de los Camoteros a principios de año para incorporarse al América de Cali, a partir de esta semana se reincorporó a los entrenamientos que encabeza, Enrique “Ojitos” Meza.



El elemento colombiano pretende ser la solución a los problemas del club poblano que en los últimos minutos de juego pierde el dominio del balón y comienza a recibir goles.