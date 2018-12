Trascendió

QUE además de la multiplicación de protestas campesinas en la Cámara de Diputados y de los despedidos del Servicio de Administración Tributaria, las demandas de amparo contra la reducción de salarios ordenada por el Presidente se han incrementado de forma significativa, con 3 mil 151 solicitudes que involucran a 13 mil 692 quejosos.



Entre ellos figuran 416 jueces, 552 magistrados, 3 mil 810 secretarios, 872 actuarios, 4 mil 247 oficiales y mil 753 trabajadores, ajenos al Poder Judicial, que pertenecen a Pemex, Cofece, PGR, IPN, CFE, Cisen, INE, SAT, Ifetel, Issste, Gobernación, Antropología e Historia, Cinvestav y hasta del sindicato de la industria nuclear.







QUE a propósito del SAT, el mandatario enfrentó ayer uno de los primeros reclamos de la gente al viajar en vuelo comercial, pues una señora le cuestionó qué pasará con los trabajadores del servicio tributario.



Andrés Manuel López Obrador la saludó de mano, le respondió que no pasará nada y ella lodejó tranquilo, pero es una muestra de lo que puede avecinarse con decisiones de Estado que no gustan a todos.







QUE Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, minimizó por cierto las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte por senadores de oposición contra los superdelegados y las comisiones presidenciales de investigación.



El zacatecano dice que en esta ocasión su bancada no presentará ningún recurso y que nadie puede cuestionar el derecho que tiene un grupo de legisladores, que reúne el requisito legal para presentar esas demandas.







QUE en el jaloneo en diversos frentes por el tema de la Guardia Nacional, el gobierno federal da por hecho la consolidación del plan de seguridad del sexenio bajo el mando del Ejército, que coordinará en la lucha contra la delincuencia a las policías militar, naval y federal.



Sin embargo, esta postura pasa por alto el anuncio que hizo en MILENIO el Presidente relativo a que el 21 de marzo de 2019 habrá una consulta para que la ciudadanía “decida” si aprueba este programa, cuya decisión cameral ya se fue hasta enero.