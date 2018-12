Trascendió

QUE como candidato y como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se cansó de decir que la Policía Federal no sirve y las corporaciones estatales y municipales menos, por lo que no quedaba de otra que recurrir al Ejército y la Marina para labores de seguridad.



Pero ahora que no le cuadran las cuentas en el Congreso, Alfonso Durazo, su hombre fuerte en la materia, sale con que si los legisladores no aprueban la Guardia Nacional devolverán a los militares a los cuarteles, lo que exhibe un contrasentido entre ambos discursos.







QUE uno de los daños colaterales que ha dejado la política de austeridad de la cuarta transformación, que desapareció al Estado Mayor Presidencial, son decenas de niños con discapacidad y que acudían a la equinoterapia ofrecida por médicos especializados de ese cuerpo militar, que no solo se dedicaba a velar por la seguridad del Presidente.



Después del 1 de diciembre, las áreas especializadas que llevaban a cabo estas terapias tuvieron que dar por canceladas las consultas y los animales están en espera de otras misiones en las caballerizas de la Sedena, que encabeza Luis Cresencio Sandoval.







QUE durante la atribulada sesión de ayer en la Cámara de Diputados, lo que enfadó a la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, acusada de ser parcial en la conducción, fue que desde sus curules panistas le estiraban ligas en referencia a aquel capítulo de su esposo, René Bejarano.



Se molestó tanto que perdió el control y se declaró el receso de la sesión, que continuará hoy.







QUE el pasado fin de semana, el Partido Revolucionario Institucional se declaró en “resistencia” frente al “autoritarismo” de Morena y el Presidente, por lo que la dirigencia advirtió que será una oposición incómoda que mejorará el debate en las tribunas y que “volverá a ocupar las calles”.



Estrategias, dijo Claudia Ruiz Massieu, que eran ajenas al priismo, pero “que hoy resultan indispensables”.