Trascendió

QUE el Senado arranca esta semana la elección del fiscal general de la República, una vez que se emita la declaratoria de autonomía, con la intención de que sea designado hacia enero.



La bancada de Morena, que encabeza Ricardo Monreal, prevé que se pueda lanzar la convocatoria en este periodo para armar la lista de diez nombres que se remitirá al Ejecutivo, para que el presidente Andrés Manuel López Obrador mande, a su vez, la terna para que la Cámara de Senadores lo elija.



No se ve fácil el proceso, por lo que se puede ir hasta el siguiente periodo ordinario de febrero, pero hay toda la confianza del actual gobierno en Alejandro Gertz Manero como encargado de la PGR e inclusive Santiago Nieto dice que no hay que descartar al ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox como posible coordinador general, es decir, la mano derecha de don Bernardo Bátiz.







QUE el que reapareció en el Clásico Joven mexicano fue el ex candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, y es que a pesar de que le va a los Pumas decidió acudir al Azteca a disfrutar de este evento deportivo.



Sin embargo, no iba solo y es que se le vio en compañía del ex candidato presidencial del mismo partido, José Antonio Meade.







QUE el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, defenderá hoy ante la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas para crear la Guardia Nacional.



Sin embargo lo hará en un escenario adverso, pues los legisladores de la oposición se declaran engañados por la mayoría de Morena, que ofreció concluir la mesa de análisis y atender los planteamientos de los expertos y sociedad civil antes de avanzar en el proyecto, pero al final de cuentas los madrugó con la distribución de un dictamen el pasado viernes con toda la intención de votarlo esta semana.