Trascendió

:Que generó sospechas y dudas en las fuerzas armadas que ya asciendan a casi 77 mil pesos las multas que ha impuesto Karla Macías Lovera, jueza novena de distrito en Guanajuato, a la Secretaría de Marina, con el argumento de que no rinde los informes sobre el presunto caso de desaparición forzada en Nuevo Laredo, Tamaulipas.



Ella conoce los juicios de amparo relacionados con cinco de 36 personas que son buscadas en aquella localidad fronteriza y cuentan que ha emitido 34 requerimientos de información para que se le entreguen las copias certificadas de las bitácoras de los operativos que llevaron a cabo los efectivos cuando ocurrieron las desapariciones.



:Que Andrés Manuel López Obrador está en medio de uno de los momentos más complejos, pues tendrá que decidir si cancela o no las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.



Ayer recibió la presión de organismos internacionales que le enviaron su diagnóstico, que al parecer alerta sobre los riesgos en la construcción de las dos pistas del aeropuerto militar de Santa Lucía, como él proponía, y entonces tendría que lanzar una concesión para que el sector público termine de pagar el proyecto en marcha.



Agréguele usted que el Presidente electo tiene del otro lado a los inconformes de Texcoco, que exigen cumpla su promesa de campaña y entierre el proyecto.



:Que luego de descartarse como presidente de la Mesa Directiva del Senado, el próximo coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, anunció que tres integrantes de su fracción ya se anotaron para ese cargo legislativo: Cristóbal Arias, Mónica Fernández y, la más aventajada, Ifigenia Martínez, quien junto con Porfirio Muñoz Ledo entregaría la Banda Presidencial a AMLO el 1 de diciembre.



:Que los diputados electos del PAN sostendrán el próximo miércoles 22 su primera reunión plenaria en la sede nacional del blanquiazul, donde prevén consensuar con el presidente del partido, Damián Zepeda, el nombramiento de su líder parlamentario.



Hasta el momento han levantado la mano para ocupar esa posición el senador Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato, y el diputado capitalino Jorge Romero Herrera, quien fue jefe delegacional en Benito Juárez, sin que esté descartado un tercero en discordia.