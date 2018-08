Trascendió

:Que todo está prácticamente listo en el Senado para que los nuevos inquilinos arranquen trabajos la próxima semana, pues el Tribunal Electoral desechó ya la impugnación de la perredista Beatriz Mojica contra el priista Manuel Añorve.



Están en duda los casos del perredista Juan Zepeda, que fue impugnado por el priista César Camacho ante el Tribunal Electoral, donde además se revisa si todavía puede entrar el perredista Jesús Zambrano bajo los criterios de paridad de género.







:Que tras la derrota, ahora sí los priistas andan muy unidos y legisladores de ambas cámaras federales efectuarán sus plenarias la próxima semana en la sede nacional del tricolor con el coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, a la cabeza de los trabajos miércoles y jueves.



En tanto, en Morena no hay duda del cierre de filas con Ricardo Monreal, que puede recibir en su plenaria del 22 al 24 de agosto al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aunque también será blanco de reclamos hoy de las senadoras salientes, que no están conformes con que haya designado desde hace 15 días a su directora de Protección Civil en la delegación Cuauhtémoc, Cynthia Murrieta, como directora de la Unidad de Equidad y Género, pues además de que no tiene la experiencia que marca el reglamento, debe ser la comisión senatorial la que la proponga, no un líder de bancada.







:Que Madrid perfila que su nuevo embajador en México sea Juan López-Dóriga en relevo de Luis Fernández-Cid, para quien se abre la posibilidad de volver al Ministerio del Exterior de España o a las representaciones diplomáticas en Chile o Filipinas.



La rama familiar del embajador es solo una, la misma a la que pertenece nuestro querido amigo y colaborador Joaquín López-Dóriga.







:Que este miércoles hay votación en la Secretaría de Salud para designar al director del Instituto Nacional de Cancerología entre los doctores Aarón González Enciso, Ricardo Plancarte Sánchez y Abelardo Meneses.



Estarán presentes los miembros de la Junta de Gobierno encabezados por el titular de la Ssa, José Narro Robles.







:Que hablando del tema, el director general del Issste, Florentino Castro, se reunió con directores de hospitales generales y regionales para evaluar programas y asegurarse de que se cumpla el compromiso de Enrique Peña Nieto de garantizar una transición transparente y ordenada con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.