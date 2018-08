Trascendió

:Que pese a estar en la agenda del Tribunal Electoral del Estado liberar desde ayer los dictámenes de las impugnaciones de Monterrey y Guadalupe, los aplazó para mañana viernes, lo que ocasionó las protestas del PRI y el PAN.



Además, no deja de levantar suspicacias entre los ciudadanos, quienes esperan resultados rápidos de las dos elecciones locales más importantes, dado el número de votantes que aportan ambos municipios.



Y entre el círculo rojo crecen las especulaciones sobre si habrá arreglos en lo oscurito, o como les decían desde hace años: concertacesiones.



:Que la ex candidata del PRI a diputada por el distrito local 2, Melissa Sánchez, respondió en una carta a la legisladora electa por representación proporcional y secretaria general del tricolor, Lorena de la Garza.



Melissa, quien promovió un juicio de revisión constitucional, le aclara que dicho reclamo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es para impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEE) sobre el resultado en el distrito 2 local, lo cual no afecta a los restantes 25 distritos.



Y añade en el escrito que Lorena demuestra “desconocimiento en materia electoral”.



:Que es sorprendente que, después de 15 años, nadie sepa quién debe darle el mantenimiento especializado que requiere el Puente Atirantado.



Porque después de 15 años de estar en servicio, y luego de ver lo que pasó con una obra similar en Génova, Italia, los alcaldes de San Pedro y de Monterrey deberían ponerse las pilas y repartirse los gastos de, por lo menos, una inspección técnica especializada por parte de la empresa que lo diseñó.



:Que tras la designación del magistrado Alberto Ortega Peza por parte del Pleno del Congreso del Estado por 33 votos contra 7, queda claro que el jurista tiene méritos de sobra.



El análisis de las trayectorias profesionales de quienes componían la terna, dos mujeres y un hombre, analizadas por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, dejó clara la amplia experiencia del hoy magistrado Ortega Peza.



En resumidas cuentas, más allá de la paridad de género, que no es obligatoria en la composición del Poder Judicial, ganó el mejor.