Trascendió Monterrey

Que el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, va muy en serio en la pelea para recuperar los 380 millones de pesos que la administración de su antecesor entregó al Patronato de Museos.



De esa suma está exigiendo la devolución de 170 millones de pesos, porque ya se ejercieron 210 en los trabajos de los últimos meses para edificar La Milarca y los espacios culturales en La Leona.



Que lo interesante es que ese dinero, el cual debe estar de regreso en las arcas municipales a más tardar el 9 de enero, será reasignado a la seguridad y la protección civil de San Pedro.



Mientras tanto, el enfrentamiento entre el acalde y el ex alcalde sube de tono, porque ya Miguel Treviño confirmó que, de no haber reembolso, irán por la vía penal contra Mauricio y fue más allá: el Municipio no será bodega de un coleccionista de arte.



Treviño tenía dos caminos: rendirle pleitesía y obediencia a quien siempre se ha creído un personaje de la realeza, o sacar la casta y restaurar el orden en el gobierno municipal de San Pedro.



Que al margen del tema federal en materia de seguridad, donde ya se enredó lo político con lo técnico, con una Guardia Nacional que no acaba de tomar forma, en Nuevo León hay muchos problemas inmediatos por resolver.



Uno de ellos lo planteó ayer el secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci: la deserción policiaca derivada de las amenazas del crimen organizado: plata o plomo, es la más socorrida.



Por lo visto, las ejecuciones y la violencia extrema tampoco respetarán los días navideños y de Año Nuevo. Ni hablar.



Que ayer hubo un desayuno navideño en El Mirador. Lo encabezó Ildefonso Guajardo con los nuevoleoneses que formaron su equipo, tanto aquí como en Ciudad de México.



El único secretario de seis años en el sexenio federal recién concluido estuvo acompañado, entre otros ex colaboradores, por Rogelio Cerda, Jorge Cantú Valderrama y Omar Cervantes.