Trascendió Monterrey

Que las clausuras de los museos de Mauricio van muy en serio, luego de que ayer, además del retiro de la maquinaria pesada que trabajaba en las obras de La Milarca, el Cabildo de San Pedro aprobó la cancelación definitiva de los proyectos, tanto en el parque Rufino Tamayo como en La Leona.



En sesión de Cabildo, el alcalde Miguel Treviño le dio reversa a la carta de intención que había firmado durante la transición, por lo que se anticipa será un buen encontronazo.



Ahora sí que Treviño eligió un buen pleito, en lugar de un mal arreglo.







Que más temprano que tarde, la reacción del ex alcalde panista no se hizo esperar. Entrevistado en el Telediario por el arquitecto Héctor Benavides, advirtió que no regresará un solo peso de los 370 millones que recibió el Patronato de Museos para desarrollar la obra, a menos que se lo ordene un juez.



Mauricio dijo que se va a ir a los tribunales porque no es justo que amparado en mentiras, Miguel Treviño le dé marcha atrás a los espacios culturales y le exigió “ser hombrecito” y honrar su palabra.



Vayan por las palomitas.







Que hoy concluyen las campañas de los candidatos a la alcaldía de Monterrey y el proceso entra en la recta final rumbo a las elecciones del próximo domingo 23.



Los aspirantes con más altas preferencias preparan ya sus operativos de vigilancia para el día de las votaciones, con el fin de evitar irregularidades y vigilar que no les roben sus votos y mucho menos que se vayan a perder paquetes por fallas en la cadena de custodia, como ocurrió el 1 de julio.







Que por lo pronto, el candidato del PRI, Adrián de la Garza, tiene listo un contingente de cuatro mil 200 jóvenes denominados ángeles de la democracia, armados con sus celulares y cámaras fotográficas.



La idea es que estos jóvenes voluntarios registren cualquier anomalía presentada en las votaciones. Sería bueno que los demás aspirantes hagan lo propio.