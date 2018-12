Trascendió Monterrey

Que ahora sí, al ex alcalde Mauricio Fernández le llegó la hora de que el Gobierno de San Pedro, que encabeza Miguel Treviño, pare en seco su capricho de financiar con recursos públicos la construcción de tres museos para albergar sus colecciones particulares de arte.



El Cabildo votará hoy los cuatro puntos aprobados ayer por la tarde por la Comisión de Museos, cuyo eje es la cancelación definitiva e irrevocable del proyecto que dejó encaminado el ex alcalde panista.







Que por lo visto Mauricio ya sospecha que el proyecto de sus museos ya se fue a pique, por eso utilizó ayer la sede estatal del PAN para atacar a su sucesor.



Al recibirlo, flaco favor le hace el dirigente estatal, Mauro Guerra, a la campaña de Felipe de Jesús Cantú, sin olvidar que Mauricio tuvo en su equipo a gente que trabajó antes con el ex alcalde de Monterrey y fue cesada por corrupción.



Por cierto, la Contraloría de San Pedro impondrá sanciones a los funcionarios del gobierno anterior por el cochinero de los museos, e inclusive podría haber denuncias penales.







Que representantes de la Canirac acudieron ayer con el concejal presidente de Monterrey, Bernardo González, para pedirle que permita la venta de bebidas alcohólicas en restaurantes este domingo 23, día de las elecciones.



Su respuesta fue que no está en sus manos contravenir la ley que ordena suspender la venta de alcohol por motivos electorales.



Lo lamentable es que en esta temporada, la venta de alcohol en restaurantes incrementa las propinas de los meseros, que también se reparten entre todos los empleados. Ni hablar.







Que Samuel Peña Guzmán renunció a la Subsecretaría de Inversión y Fomento Industrial después de tres años en la Secretaría de Economía y Trabajo estatal, a donde llegó en 2015 con Fernando Turner.



Va a Grupo Finsa (inmuebles industriales) como director de Relaciones Institucionales, donde comienza con el Año Nuevo. Por lo pronto, su cargo queda acéfalo.