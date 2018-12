Trascendió Monterrey

Que hoy a las 10:00 la Comisión Estatal Electoral sesionará sobre temas como el acuerdo relativo a la expedición de materiales didácticos para la capacitación respecto a los cómputos a realizar con posterioridad a la elección de Monterrey.



También para la coordinación para los mecanismos de recolección de los paquetes electorales aprobados por los consejos distritales 05, 06 y 10 del INE, y la ratificación del personal de la CEE designado por dichos consejos para su operación y la aprobación del modelo operativo de entrega y recepción de paquetes electorales, entre otras cosas.







Que la elección a la alcaldía de Monterrey subió el nivel de decepción: Ayer hubo tres declinaciones de candidatos; al mediodía el abanderado del MC, Iván Garza, quien aunque no deja la candidatura, anunció que apoyará al panista, Felipe de Jesús Cantú.



Luego, durante el debate de anoche en la CEE, la aspirante del PRD, Ana Villalpando declinó a favor del priista, Adrián de la Garza; ella sí dejó la candidatura y cerró Adalberto Madero del PVEM que declinó a favor de Patricio Zambrano, del PT.







Que la diputada local Ivonne Bustos visitó la Sierra de Picachos y dialogó con vecinos que demandan que el Estado intervenga y frene el riesgo de devastación en el lugar, en donde se pretende instalar una pedrera.



Según la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, hay más de 150 mil habitantes alrededor de la sierra, en Sabinas Hidalgo, Cerralvo, Zuazua y Marín que resultarían afectados y pide al gobierno no autorice la pedrera.







Que tras correr todos los sábados con sus policías y algunos vecinos, el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, detectó que algunos de los ciudadanos participantes tienen mejor condición física que los uniformados.



El edil lo atribuyó a dos causas: los horarios de 12 horas de trabajo por 24 de descanso de los policías no son adecuados, además de la falta de un gimnasio para ellos. Ambas situaciones se corregirán, dijo, a partir de enero.