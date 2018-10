Trascendió Monterrey

:Que en el Tercer Informe del gobernador Jaime Rodríguez ante el Congreso del Estado hubo de todo: desde la apertura de su discurso con una sentida y repetida promesa de “hoy voy a cambiar”, lo que desató risas entre los asistentes.



Pero en los temas serios abrió su portafolio de obras para el segundo tramo del sexenio, entre los que destacan la presa Libertad y tres nuevos trazos de la Ecovía.



Sobre la Línea 3 del Metro dejó en claro lo que ya se sabía: que funcionará hasta el 2020.







:Que el gobernador lamentó que la comunicación entre él y los diputados fuera a través de los medios, y aprovechó para criticar a algunos.



“El periódico El Norte escribe lo que quiere, les llama por las mañanas para pedirles reacción de lo que escriben (...). Las notas periodísticas no le van a servir a Nuevo León si no mejoramos la comunicación entre nosotros”, les dijo El Bronco en su reclamo.



Y añadió que entre los mensajeros “puede ser El Norte, pero también El Horizonte y otros medios”.



Por la noche, en el informe en Palacio de Gobierno ante los invitados especiales, el tesorero y cinco secretarios del Gabinete hablaron de los logros alcanzados en estos tres años.







:Que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, arribará a Monterrey el jueves por la noche, pero no pernoctará en un hotel, sino en la casa de su mejor aliado nuevoleonés: el empresario Alfonso Romo Garza, y quien será su jefe de Gabinete.



El viernes inicia con un encuentro con el gobernador Jaime Rodríguez en el Palacio de Gobierno, y por la tarde encabezará el mitin de agradecimiento a los nuevoleoneses.



Cierra en la noche en el Teatro de la Ciudad, como lo adelantamos, donde arropará a la maestra Lupita Rodríguez en el encuentro de educación inicial y preescolar.







:Que quien está de luto desde anoche es el subsecretario de Educación federal, Javier Treviño Cantú, ya que falleció su señor padre, Leonelo Treviño, quien fue alcalde de San Nicolás y también secretario general de Gobierno.



Javier Treviño, quien también ha sido secretario de Gobierno, recibirá desde esta mañana, acompañado de todos sus familiares, las condolencias en las capillas Del Carmen de avenida Constitución.