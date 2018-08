Trascendió Monterrey

:Que como adelantamos, el Tribunal Electoral del Estado dará a conocer hoy los dictámenes de las impugnaciones de Monterrey y Guadalupe.



El asunto se ha puesto color de hormiga con las amenazas panistas de demandas penales contra los magistrados si la sentencia no los favorece.



El poder tras el trono en el PAN, Raúl Gracia, respetará al cuerpo colegiado solamente si el fallo es contra los adversarios.



:Que la otra sorpresa de las presiones contra el TEE es la conferencia de prensa que ofrecieron el alcalde electo de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, flanqueado por Arturo Salinas Garza, La Manzanita.



Lo increíble es que en el otro flanco estaba Luis Donaldo Colosio, el diputado electo que derrotó a La Manzanita en el distrito cuatro.



Adversarios vemos, pactos inconfesables no sabemos.



:Que el ex gobernador Fernando Canales está sorprendido y preocupado, tras enterarse de que el puente Atirantado construido durante su mandato, no ha recibido mantenimiento en sus 15 años de servicio.



Y no es para menos su preocupación, luego del desafortunado desplome de un puente similar en Génova, Italia.



Por la seguridad de todos, nuestro puente Atirantado merece por lo menos una inspección de especialistas que verifiquen el estado de los tirantes, cables y tornillería, porque los metales se oxidan y sufren fatiga.



:Que muchos diputados locales electos y sus suplentes desairaron ayer el inicio de los trabajos de transición en el Congreso del Estado, a los que convocó la presidenta de la Mesa Directiva, la también legisladora Karina Barrón.



Los del Partido Encuentro Social se excusaron porque la dirigencia nacional los citó en la Ciudad de México para una capacitación y su líder estatal, Juan Manuel Alvarado, mandó hasta la foto en las mesas de trabajo.



:Que los más puntuales en llegar al tour por la Torre Legislativa fueron los legisladores electos de Morena y del Partido del Trabajo.



Del lado del PRI ni siquiera hubo paridad, porque solo asistieron Gloria Treviño y Alejandra Lara Maiz. Ni siquiera fue quien suena, según el oráculo de fuego, para ser el próximo coordinador tricolor: Juan Manuel Cavazos Balderas.



Como que se perfilan para faltistas.