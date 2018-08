Trascendió Monterrey

:Que el alcalde electo de San Pedro, Miguel Treviño, fue muy claro con el tema de los museos: o se transparenta el tema financiero, o el proyecto podría cancelarse.



El próximo munícipe también hizo una petición muy sensata a los diputados locales, a quienes les quedan menos de 15 días en el cargo, para que turnaran a la próxima Legislatura la creación del Patronato de Museos que solicitó el alcalde Mauricio Fernández.



Pero ayer los legisladores la aprobaron en comisiones y hoy harán lo propio en el Pleno y, de paso, el rumor es que elegirán como nuevo magistrado a Alberto Ortega Peza, el cuñado de Mauricio.







:Que tal vez en el fondo, Treviño sabía que los diputados no le iban a hacer caso, porque además es público que Mauricio Fernández lo apoyó para que ganara la alcaldía.



Pero en el estricto tema de museos, hay detalles no muy claros, como los costos de mantenimiento para una colección privada, además de los obligados seguros por tratarse de piezas de alto valor artístico y monetario.



Pero, ¿será legal pagar con recursos públicos los seguros para colecciones privadas en comodato, por el mero capricho de un excéntrico como Mauricio?







:Que la negativa definitiva que libera de vincular a proceso al ex gobernador Rodrigo Medina por los delitos imputados por el caso Kia, es el epitafio para el subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales Santos.



Al aún funcionario, quien tiene a su cargo el desahogo de los casos en proceso, ya lo acusaron los panistas de armar una carpeta de investigación endeble.



Aún pesan sobre Medina imputaciones por el uso indebido de un helicóptero oficial, pero comparadas con el monto (más de tres mil millones de pesos) de lo que acaba de librar, el tema de los vuelos parece un asunto menor.







:Que mientras en todos los partidos hay unidad interna para defender sus triunfos, en el PRI se ve todo lo contrario.



Ayer el secretario de Organización del tricolor estatal, Felipe Enríquez, impugnó ante el TEE la recomposición del Congreso que permitió la entrada como diputada de representación a su secretaria general, Lorena de la Garza, quien ayer lamentó la situación a través de un mensaje en redes sociales.