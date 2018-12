Que Juan Avalos el día de ayer estuvo en la Ciudad de México buscando la nominación por la candidatura a la alcaldía de Gómez Palacio por Morena, entre los que mandan. El ex diputado local y ex Secretario de turismo en tiempos de Herrera Caldera busca la negociación y acuerdo entre los actores, incluyendo a Rafael Palacios y Marina Vitela, a quienes busca sumar a su proyecto sin descuidar la venia de Rosendo Salgado. Por lo que subió en sus redes sociales parece qur le fue mas que bien. Todo mundo lo empezó a felicitar por la foto que presumió con el preciso.







Que en Lerdo, la época navideña ha sido el pretexto perfecto para que los aspirantes priistas muestren sus mejores cartas en busca de la aprobación ciudadana. Vemos muy activos en redes sociales al Síndico municipal José Dimas con apoyos a la ciudadanía, al doctor Felipe Sánchez, que busca la postulación por el partido que sea, llevando también apoyos navideños, Homero Martínez un poco más tranquilo realiza reuniones casi a diario para sumar gente a sus filas y convencerlos de que es la mejor opción, se dice que la gente no lo termina de aceptar porque no es oriundo de Lerdo.





José Padilla también anda en busca de apoyo argumentando el padrinazgo de Ismael Hernández Deras, el matrimonio de Toño Cosío y Cuquis Espinoza busca a toda costa que alguno sea elegido por el comité estatal. En fin que todos tienen muy bien escrita la carta a Santa Claus, al tiempo veremos quien si se portó bien.







Que la noticia de que al parecer el presupuesto designado a Durango, no fue lo que el Gobernador había previsto o lo que AMLO había anunciado en su reciente visita, los principales opositores en Acción Nacional y PRI hicieron escuchar sus voces para evidenciar la falta de apoyo que el ejecutivo tuvo con un estado que el pasado julio se volcó en apoyo al mismo.





Esta situación seguramente será aprovechada por estos partidos para restar los ánimos y los activos en torno a Morena, de cara a las próximas elecciones de 2019. Esta situacion y las recientes pugnas del gobierno federal podrían ser capitalizadas por sus adversarios y poner en riesgo las elecciones venideras.









