Que desde la semana pasada mucho se ha especulado con la destitución de Sandra Amaya de la coordinación del Congreso local, de Durango. Los compañeros de partido argumentan que es un proceso natural que ya estaba acordado desde el inicio de la administración. Y que en realidad no hay nada extraño en su salida, pero muchos ven conflictos donde quiera.





Algunos dicen que este movimiento es para liberarla y permitirle a la diputada ir en busca de la alcaldía de Durango. Sin embargo, su cercanía con el gobierno actual puede resultar un lastre en esta situación. De todas formas se le menciona como una de las candidatas más fuertes para esa posición.







Que otros más argumentan que fue su incapacidad y su pasado panista lo que no agradó a Morena y se decidió actuar en consecuencia. Si esta situación es cierta, los más beneficiados serían los suspirantes a la alcaldía de Durango en Morena, ya que al quedar fuera Sandra Amaya de la contienda los reflectores se posarían sobre Héctor Vela, Otniel García e Ignacio Aguado.







Que esta situación obligaría a Morena a buscar para La Laguna de Durango la postulación de Mujeres. En Gómez Palacio, sin duda, la posición más fuerte es para Marina Vitela, mientras que en Lerdo la apuesta sube por Rocío Villegas. No obstante, se dice que Marina Vitela está más cómoda en su posición de legisladora y que en realidad sólo está buscando colocar sus huestes en posiciones estratégicas. Nada de ser candidata. Ya se sabrá.







Que Morena en Lerdo continúa la búsqueda de perfiles idóneos para la elección de 2019 y es que aunque muchos levantan la mano, ante la posible designación de Ulises Adame en un puesto federal, la realidad es que no existen aún perfiles conocidos. Morena, sin Ulises Adame y sin el efecto AMLO, no presenta una fuerza política importante en esta ciudad. No se descarta la llegada de perfiles ciudadanos de renombre y gran calidad moral que saquen la cara por ese partido.









