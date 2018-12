Que nueve días después de las elecciones para renovar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, los militantes todavía se preguntan cómo votaron en una segunda ronda cuando se desconocían los resultados de la primera. Algunos creyeron que se trataba de una segunda opción, otros votaron por varias opciones de ahí que hubo un alto porcentaje de votos nulos.



En unos casos ni los representantes electorales entendieron lo de la segunda ronda. Para “evitar la fatiga”, la comisión electoral adelantó una hipotética segunda ronda de votaciones, para lo cual cada votante recibió dos boletas, en la segunda de las cuales aparecieron tres hipotéticas fórmulas de los dos que habrían alcanzado mayor votación sin llegar a más del 50 por ciento. Un mecanismo insólito, pero que aceptaron previamente los tres contendientes.







Que finalmente el ganador es Memo Anaya; el perdedor, el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes; el gran perdedor, el PAN, por el divisionismo e inconformidad que deja el proceso. Mario Dávila insiste ante el CEN panista que le reconozcan los votos que le anularon.







Que muchos laguneros, entre ellos Juan Ávalos, ex Secretario de Turismo, en el sexenio pasado, brincaron de contento, luego de conocerse que otro paisano estará ejerciendo un cargo relevante en el Congreso del Estado de Durango. Se trata de Pablo César Aguilar Palacio, quien asumirá el cargo de Presidente de la Junta de Gobierno y coordinación política en el Congreso de Durango.





En cuanto el ex priista Juan Ávalos se enteró, publicó una felicitación en sus redes sociales, para dar cuenta que como simpatizante de Morena reconoce los logros de sus nuevos compañeros de partido.







Que en Lerdo, Georgina Solorio continúa su cruzada para abanderar a Morena en la próxima contienda para la alcaldía. Se rumora que ya repartió entre sus allegados las regidurías y las direcciones municipales.





Esto lleva a una posibilidad de ver un gobierno municipal plagado de ex priistas y ex panistas pintados de Morenos. La empresaria insiste e insiste con el presidente estatal del partido Rosendo Salgado, en que ella debe ser la ungida. Ya se verá.









