:Que ayer a quien se le vio muy cerca de Andrés Manuel López Obrador por su gira en Durango fue a Rafael Palacios quien sin duda podría estar integrado al círculo cercano del presidente electo. Ya sea en alguna paraestatal como director general o, mínimo como subsecretario. López obrador le podría estar reservando la candidatura a la gubernatura para suceder a José Rosas Aispuro y para eso, necesita más reflectores. Siendo así el escenario, le deja la pista libre a Juan Ávalos quien no deja de buscar el respaldo político para lograr la alternancia en Gómez Palacio, partiendo que los ex priistas, sacan de la silla a los priistas.







:Que a nivel estatal, en Durango, el próximo año se renovarán todas las alcaldías y será la primera vez que se incluirá la posibilidad de reelección, sin embargo por los resultados que se tienen en la actualidad seguramente más de uno de los alcaldes actuales, querrá la reelección pero la pensará dos veces antes de aventarse al ruedo. Los resultados desfavorables pueden llevar a sepultar carreras políticas



:Que para Morena la enorme sorpresa que representó para muchos de los candidatos el ganar sus distritos y dominar el Congreso local para la próxima administración, no necesariamente es reflejo de triunfo en el año electoral que sigue. Ya no habrá el efecto AMLO, y muchos de estos nuevos diputados, desconocidos varios de ellos para la comunidad en general, más los que quieran sumarse a la búsqueda de un puesto, deberán ahora sí trabajar intensamente por qué más gente los conozca y deposite su confianza en ellos, el panorama tampoco es sencillo.







:Que a pesar de que todos son del mismo partido, las disputas comenzaron tempranamente en Morena. Caras vemos, candidaturas no sabemos. La carrera comenzó en el partido de López Obrador ya. Y como sucede en los partidos triunfadores, la rebatinga será más que complicada. Aquí no hay amistad que valga.









