:Que este martes estará en Coahuila el candidato a dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza. Arranca actividades esta mañana en Saltillo, luego se va a ciudad Frontera para llegar a Torreón alrededor de las 18:00 horas. En los tres casos, se va a reunir con el panismo coahuilense en los comités municipales. Trae un mensaje de unidad, a ver si logra alcanzar su objetivo en Coahuila donde desde hace tiempo los panistas andan muy divididos.







:Que en el ámbito lerdense, continúan apareciendo los posibles candidatos a la próxima alcaldía y la lista es extensa. Algunos van por la libre buscando ser reconocidos por sus labores y otros deciden allegarse a los consejos de “ viejos lobos de mar “, como Don Pepe Zarzar, quien con su asociación civil, recién fundada, aún no ha decidido a quien apoyará. Seguirá siendo tan cercano a la alcaldesa, para apoyarla en su reelección o buscará nuevos aires que le separen totalmente de ella y sus familiares.







:Que la sociedad duranguense ha tomado con indignacion el arraigo domiciliario de Rafael Herrera, primo del exgobernador, Jorge Herrera y es que consideran que es el camino para una posible exoneración. Ante la falta de contundencia del gobierno estatal por su tan anunciado ajuste de cuentas, solo queda la resignación de una sociedad que esperaba más del gobierno del cambio.







:Que en la historia de la UJED no se tenía registro de una cantidad tan amplia de candidatos a la rectoría. Hay que decirlo, no tienen todos posibilidades, pero se les ve a todos en las facultades y escuelas de la máxima casa de estudios. Y es que existen grupos dentro de la UJED con una afiliación política en el exterior. Es decir, desde fuera, desde los partidos se intenta tomar el control.













