:Que para ocupar la presidencia de la Barra de Abogados en Durango se han destapado hasta 11 personajes que buscan ser candidatos. A diferencia de otros procesos, en éste las descalificaciones no han figurado. Es al revés, la mayoría de los abanderados tienen buen desempeño y honorabilidad.







:Que, sin embargo, José Montaño, un experimentado abogado y que cuenta con mucho prestigio, es quien tiene la mayor simpatía del gremio. Es más que probable que este profesional del derecho lleve el camino adelantado.







:Que en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) también comenzaron a salir durante los últimos días los que se sienten merecedores a suceder al rector. Y ahí sí la lucha será de pronóstico reservado, porque la universidad es un botín político nada despreciable.







:Que Jorge Cisneros, director de la Facultad de Medicina y Nutrición es uno de las candidatos con mayor posicionamiento. Pero en la máxima casa de estudios, tanto los grupos políticos como las corrientes al interior son factores que hacen que la elección del nuevo sector sea de encono y de grilla. Y aunque no se ha definido fecha para las votaciones, la efervescencia ha tomado relevancia en la ciudad de Durango.







:Que a pesar de las especulaciones que se generaron durante la administración de Erasmo Navar sobre sí terminaría o no su periodo, lo cumplirá sin problemas. Además que en diferentes escuelas y facultades se creó infraestructura durante los últimos años. Aunque Ciudad Universitaria es un proyecto que se planteó por la pasada administración estatal, éste quedó en veremos, no se alcanzó a concretar.









templete@milenio.com