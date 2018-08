:Que en Lerdo ya comienzan las reuniones en lo “oscurito” para planear la contienda por la alcaldía el próximo año. Entre priistas no son muy bien vistas las intenciones de la actual alcaldesa para reelegirse o imponer a algún familiar para la sucesión. Dos grupos importantes opositores a esta cuestión se han formado y ya han comenzado a armar el proyecto de 2019. Nuevamente se vislumbra un panorama de división en el tricolor lerdense, el cual si no se ponen de acuerdo y la alcaldesa no deja de meter sus manos en el proceso pudieran significar la pérdida de este municipio.







:Que muy mal paradas han quedado las autoridades de gobierno en Durango con el caso del joven fallecido presuntamente por consecuencias de abusos sufridos durante una novatada en la Normal J. Guadalupe Aguilera y es que las declaraciones van y vienen y en nada ayudan a esclarecer el caso. La noticia de que fue un virus lo que causó el deceso y que fue dada a conocer por el Secretario de Gobierno, Adrián Alanís, no hizo más que enardecer las críticas hacia el accionar gubernamental por restar importancia a la estela de abusos que suceden dentro de la institución.







:Que la solución inmediata por parte de la SEED encabezada por Rubén Calderón fue la destitución del director, cosa por demás extraña si se afirma que la causa fue un virus. Se espera que se aclare este penoso asunto y que de verdad puedan brindarse las garantías mínimas necesarias para sus estudiantes. Tanto los alumnos como la comunidad académica están molestos por el trato que se le ha dispensado a este tema por parte de las autoridades.







:Que por lo pronto no se advierten cambios en las dirigencias estatal y municipales del PRI, en Coahuila donde dan la impresión de estar matando el tiempo preguntándose a qué se debió que los electores le dieron la espalda al tricolor, y hasta conferencias organizan con títulos como “La lección de la elección”. La explicación se da por sí sola. En cuanto al líder priista en la entidad, Rodrigo Fuentes, pudiera volver a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social a finales de año. La otra opción es que se vaya a descansar a su natal Cañón de Jimulco, donde se habría hecho de algunas propiedades ¿Por qué perdió el PRI?









templete@milenio.com