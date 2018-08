:Que en los próximos días habrá un gran movimiento de párrocos de la Diócesis de Torreón, de tal forma que ninguno de ellos se quedará en su parroquia, a ocho meses de que Luis Martín Barraza asumiera como nuevo obispo de Torreón. No se salvan ni los que ya tenían 20 años al frente de una de las iglesias. Y no valieron las cientos de firmas y argumentos que en varios casos los feligreses presentaron al obispo pidiendo conservar a su párroco. Ahora lo que les queda es organizarse y hasta contratar autobuses para acompañar y “entregar” a su sacerdote a la nueva parroquia, esto en el caso de los más apreciados o con más tiempo en el templo.







:Que a raíz de las declaraciones que realizó hace unos días la líder nacional de MORENA Yeidckol Polevnsky con respecto a que el presidente electo no tendrá intervención alguna en el seno del partido ni en las decisiones políticas del mismo, se agudizó una serie de posturas dentro de los círculos principales de MORENA a nivel estatal en Durango. Para nadie es un secreto que ha comenzado internamente una lucha por el poder y que han comenzado ya las divisiones entre su líder estatal Rosendo Salgado y el recién nombrado coordinador estatal de Andrés Manuel López Obrador, Guillermo Enrique Novelo.







:Que si bien es cierto que ambos personajes tienen funciones muy diferentes, uno en lo meramente político y el otro en asuntos de gobierno, los dos buscan controlar la fracción MORENA en Durango. Las diferencias han sido ya tan evidentes que algunos de los próximos legisladores locales y federales electos han empezado a tomar partido hacia alguno de los dos bandos con la finalidad de que su “gallo” quede al frente de las decisiones y puedan ser beneficiados en la repartición de algunas de las diferentes alcaldías en juego el año entrante.







:Que, por lo pronto, el voto de confianza para esas decisiones se lo ha dado Polevnsky a Salgado, pero seguramente la historia no terminara aquí, menos cuando un número importante de ex-priistas o nuevos “morenos” se ha adherido al bando de Novelo, sabedores de que próximamente los fondos estarán de su lado.









templete@milenio.com