se dice en la grilla

Que con la gira realizada este lunes por los espacios turísticos de la zona centro de Tampico, va tomando forma el plan de hacer crecer el municipio como lugar para la llegada de más visitantes en el futuro, algo que coincidieron el alcalde Jesús Nader Nasrallah y el secretario Fernando Olivera Rocha. La idea mostrada por ambos es mantener esa vocación, mejorando los actuales espacios y las nuevas obras que están por concluir.





Que se confirmó que Roberto González Barba terminará siendo el presidente del Comité Municipal del PRI en Tampico, luego de muchos nombres que se estuvieron manejando para la renovación, llegando a una tercera ocasión en que el contador de profesión se haga cargo del instituto político. El evento donde rendirá protesta será esta tarde en un salón del centro de la ciudad.





Que se espera para el mencionado acto la presencia de Yahleel Abdala, dirigente estatal tricolor, donde se pondrán a prueba los liderazgos y personajes que le siguen siendo fieles al tricolor tanto en el puerto como en Ciudad Madero, siendo en este último comité que verá a un nuevo titular, luego de que la regidora Elvia Bayardo afirmó ayer que no continuará, trascendiendo que un petrolero la releve.





Que el grupo que encabeza Rosario González, presidenta del PAN en Tampico, busca influenciar a Francisco Elizondo para que de ahí surjan los dos candidatos para las diputaciones locales, aún y cuando no les fue bien en la pasada elección federal. Señalan que piden a Kiko abogue por ellos y convencer a los demás militantes que den el apoyo.





Que la incertidumbre por la definición del candidato de Morena para el Distrito 20 pasa más por los pleitos que se traen algunos suspirantes, al grado que evitan mejor hablar de otros temas o ponerse a trabajar en las encomiendas dentro del municipio que en manifestar sus intenciones o proyecto político, más cuando al hacer un sondeo por los sectores populares, los líderes de colonias les dijeron contundentemente que no los apoyarían.





Que hasta enero los ciudadanos tamaulipecos verán a sus diputados federales, ya que la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2019 se contempla para el próximo domingo; pero pasando Año Nuevo tendrán tiempo para atender las peticiones locales.