se dice en la grilla

Que con la entrega del Paso Inferior Vehicular, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca cumplió con el último evento en la zona sur durante el 2018, por lo que muchos funcionarios estatales de primer y segundo niveles debieron acudir, aún y cuando se encuentran en periodo vacacional; sin embargo, no quisieron perderse el evento de la obra más esperada en el último año en la zona sur.











Que además del alcalde Jesús Nader Nasrallah -quien fungió como anfitrión- acompañaron al mandatario estatal los secretarios Cecilia del Alto de Obras Públicas, Gilberto Estrella de Seduma y Raúl Ruiz Villegas de Pesca, agregando a Miguel Gómez Orta, representante del gobernador en la región conurbada, quienes con los empresarios locales recorrieron a pie la nueva infraestructura vial.











Que hablando de la iniciativa privada, estuvieron Arturo Narro Villaseñor, Álvaro Garza Cantú, Eduardo Vela, José Ángel García Hernández, Arturo Elizondo, José Luis Kuri, Carlos Sánchez Schutz, Jesús Abud, Evaristo Güitrón, José Luis Ortega, José Manuel Argüello y otros más, estando en el corte de listón y algunos también acompañando a las autoridades en el breve recorrido.











Que el senador Américo Villarreal defendió a su gremio, al llevar una iniciativa para que el personal médico no sea sujeto de responsabilidad profesional cuando haga lo idóneo para salvar la vida del paciente, siempre y cuando se acredite que no cuenta con las condiciones y herramientas necesarias. En medio de tantas negligencias, es valiente salir a defender la causa, aunque dos cosas hay que entender: las carencias y que el tamaulipeco es doctor, antes que legislador.











Que con los nombres para las diputaciones locales, Agustín de la Huerta está pidiendo no ser nombrado para competir por el Distrito 20, pues todo quedará en manos de Joaquín Hernández Correa. Eso sí, el director estatal del Conalep aclaró que va a trabajar para ir en el 2021 por la alcaldía de Ciudad Madero y recuperarla para su partido.















priistas como Mariana Rodríguez Mier y Terán, Anto Tovar, Rafael González Benavides, Edgar Melhem y Carlos González Toral andan muy activos en redes sociales buscando ser oposición del gobierno federal, pero entre ellos hacen ruido, pues ningún ciudadano los toma en cuenta. _