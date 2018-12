Se comenta

Que este año por el fin de la administración, el gobierno de Acolman no organizó el tradicional concurso de piñatas, por lo que los artesanos de estas tradicionales figuras navideñas participaron en la feria que se realizó el fin de semana pasado en el centro de esta localidad.



Que continúa el análisis del paquete fiscal, ahora las comisiones unidas de Finanzas Públicas, Planeación y Gasto Público de la Legislatura local acordaron citar a comparecer al titular de la Secretaría de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, para que informe más detalles y resuelva las dudas de los legisladores, quienes pretenden someter el tema al pleno, el 27 de diciembre.



Son tan trabajadores los diputados que el lunes sesionan en comisiones, el martes respetarán el día inhábil pero seguirán con trabajos internos y el miércoles dictaminarán para que el jueves puedan presentar al pleno los dictámenes, pero si no hay acuerdos se irán hasta el 31 de diciembre, que es el plazo.



Que el presidente de la comisión Planeación y Gasto Público, Adrián Manuel Galicia Salceda, pidió a los magistrados del Poder Judicial que sean sensibles a la pobreza que vive la entidad y bajen sus salarios de manera voluntaria.



Según el legislador de otra manera la Legislatura mexiquense tendrá que hacerle ajustes a su presupuesto porque no es posible que de 3 mil 700 millones de pesos, 2 mil 500 sean solamente para el pago de nómina.



Que aunque el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, además de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM reiteraron que los recursos para el aguinaldo ya están liberados, profesores y trabajadores se manifestaron la tarde de ayer porque aún no les depositaban el monto correspondiente.



Que el CTC-ULDOS se pronunció por echar abajo la tercerización del empleo, conocido como outsourcing. Un tema que lleva muchos años bajo la lupa.