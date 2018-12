Se comenta

Que Hoy inicia el análisis del Paquete Fiscal 2019 del Estado de México que ayer envió el Ejecutivo al Legislativo y se espera una dura defensa de los diputados priistas para evitar que la mayoría morenista y partidos satélites modifiquen lo planteado por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, sin embargo, el titular de la Secretaría Finanzas empezó la polémica tras señalar que la federación castigará económicamente al Edomex el próximo año.











Que Hablando de Morena en la Legislatura, su líder Maurilio Hernández trata a toda costa que el tema de la tenencia no termine fracturando a su bancada, ya que hay quien asegura que fue el artífice para que este impuesto no desaparezca en la entidad, a pesar de que fue su bandera política desde hace semanas.











Que Gracias a las gestiones realizadas por el rector de la UAEMex, Alfredo Barrera Baca, los trabajadores administrativos y sindicalizados ya pueden respirar aliviados, pues en cuestión de horas iniciará el pago de sus aguinaldos que, derivado del bache financiero por el que atraviesa la institución, se encontraba en riesgo.







Y es que el rector tocó puertas de todos los niveles políticos, a tal grado de que la noche de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó la transferencia de recursos extraordinarios al Gobierno del Estado de México que a su vez lo hará a la universidad para realizar los pagos correspondientes.











Justo a tiempo, pues la propia Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UAEM, FAAPAUAEM, había ya exigido mediante oficio firmado por su secretaria general, Gilda González Villaseñor, el pago inmediato de esta prestación o de lo contrario los “obligaría a tomar las medidas legales colectivas necesarias”.







Que Habrá que esperar si procede algún tipo de sanción o no contra el alcalde de Naucalpan, Víctor Gálvez Astorga, por sindicalizar de último momento tanto a su esposa como a diversos funcionarios del DIF quienes, aseguran, perciben salarios de hasta 46 mil pesos.