Se comenta

QUE Gran expectativa genera hoy la toma de protesta de Juan Rodolfo Sánchez Gómez como alcalde de Toluca ya que, no solamente se espera el arribo del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, sino que también estará presente la crema y nata del sector empresarial y político. Hay mil 500 personas invitadas en el Centro Cultural Toluca, otrora MUMCI y obra icónica de la primera administración de Juanro como presidente municipal.







Entre las figuras destacan los ex presidentes municipales de los últimos 20 años, representantes de los partidos políticos y servidores públicos federales.











Que El fiscal de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez auguró un buen 2019 para la dependencia a su cargo pues celebró que los diputados mexiquenses le prometieran inyectarle recursos y más aun, con autonomía plena para poder ejercerlos, es decir, sin que el gobierno mexiquense los reciba y se los entregue. Habrá que recordar que, por Ley, al Fiscal todavía le faltan cuatro años al Frente de la institución por lo que, hasta el momento, es el único funcionario de la actual administración que le viene bien la 4T.











Que Tras la toma de protesta de Patricia Durán Reveles como alcaldesa de Naucalpan, la asociación Ruta 5 encabezada por su pareja Manuel Espino, ex dirigente del PAN, inició con la consolidación de su estructura en municipios del Valle de Toluca y de la Zona metropolitana del Valle de México. Al parecer las aspiraciones de Espino y Durán podrían trascender más allá del territorio naucalpense.











Que el Estado de México ocupa el nada honroso quinto lugar nacional por las tomas clandestinas de hidrocarburos. Hasta septiembre se contaba con mil 140 tomas huachicoleras. En primer lugar, según Pemex, está Puebla con mil 636, una diferencia mínima.







Como en cualquier crimen, es cuestión de buscar al beneficiario entre varios prósperos empresarios, ¿cuántas estaciones de servicio reciben combustible “más barato” y lo venden al precio que les da la gana?