Se comenta

:Que está más que visto que los seis meses entre la fecha de las elecciones -el primero de julio-, y la toma de posesión de las nuevas autoridades municipales el primero de enero del próximo año, es una brecha de mucho tiempo, y ha propiciado que en la mayoría de los casos los alcaldes en la recta final de sus funciones se tiren a la hamaca y que a los ojos de la ciudadanía queden como unos completos irresponsables...



:Que el presidente de la CONCANACO, Juan Felipe Chemor Sánchez, en la conferencia de prensa para dar a conocer acciones conjuntas con la PROFECO por “El Buen Fin”, defendió la existencia de esta dependencia federal que, dijo, no puede desaparecer aunque el próximo presidente haya anunciado la extinción de todas las delegaciones federales. Argumenta que no se puede dejar a los ciudadanos a merced de comerciantes abusivos...



:Que aunque muchos quieren impulsar al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), como una alternativa “viable” para el NAIM, estudios especializados han mostrado que la altitud y las condiciones climáticas de la zona no son propicias para detonar una gran actividad en esta terminal aérea.



El centro, además, fue planeado para el traslado de mercancías y vuelos privados, ello sumado a el diseño de alternativas de transporte, mejoramiento en redes de abastecimiento de combustibles para las aeronaves, así como la escasez en la demanda de servicios comerciales.



:Que de acuerdo con el análisis del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, el Organismo Público Descentralizado Municipal de Agua Potable de Tlalnepantla mantiene una deuda pública de 63.7 por ciento, cifra que superó el límite permisible de 40 por ciento.



Por si fuera poco se suman adeudos con la CAEM por 8 millones de pesos; CFE con 26 millones 353 mil pesos, la CONAGUA por 57 mil 923.9 pesos y con el ISSEMyM por 2 millones 57.1 miles de pesos. En serios problemas financieros se encuentra este municipio que podría dejar comprometido el presupuesto del año en curso.



:Que la mañana de este martes fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una bolsa de basura en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, el municipio donde detuvieron a los multifeminicidas Juan Carlos “N” y Patricia “N”. ¿Terrible coincidencia?