Se comenta

:Que la manifestación de ayer debe ser de las pocas en la historia que, llevada a cabo por trabajadores de un área gubernamental, hayan tenido una opinión favorable del respectivo titular. Con rumbo a palacio de gobierno, miles de empleados del Sector Salud salieron a las calles de la capital mexiquense a protestar por el desabasto de medicamentos, insumos e infraestructura que padecen todos los días, y el Secretario Gabriel O´Shea Cuevas opinó que “Fue una marcha con mucha razón, un acto de justicia”.



Y es que César Gómez Monge, el secretario en tiempos de Eruviel Ávila, heredó a la gestión de Alfredo Del Mazo Maza una deuda de 372.5 millones de pesos, producto de la falta de pagos relacionados con el ISR, SAT y el FOVISSSTE. La vieja costumbre entre los políticos de un mismo partido es que la ropa sucia se lava en casa, pero esta vez ¿La posición de O´Shea amerita lectura entre líneas o entre cifras?



:Que hablando de corrupción, los observadores esperan que el comité seleccionador del nuevo titular del Comité Ciudadano pondere adecuadamente la especialización en materia anticorrupción y no la experiencia en asuntos diversos, como los procesos electorales, de donde ya se colaron dos integrantes en la primera selección y de plano no se vio algún avance.



:Que ante el embate de la inseguridad en todos los sectores, los empresarios mexiquenses siguen levantando la mano para ser atendidos, a pesar de que hay buena comunicación con la Secretaría de Seguridad mexiquense, los casos de atraco siguen ocurriendo principalmente en el Valle de México y la zona oriente, donde ya están acostumbrados a autodefenderse y trabajar en su protección de manera aislada.



Por cierto, el presidente de la Cámara nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la entidad, Ariel Rodríguez Polo, señaló que la inseguridad sigue siendo un problema y las cifras son alarmantes. Su costo alcanza los 300 mil millones de pesos y cada mexicano paga por ella alrededor de 7 mil 340 pesos. Pese a todo –sostuvo- siguen promoviendo la cultura de la denuncia.



:Que a escasos días de la famosa consulta sobre la pertinencia del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que se construye en Texcoco, como quien no quiere la cosa, el director general del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), Alejandro Agudín, señaló que la inversión de 2 mil millones de pesos que anunció el próximo gobierno federal servirían para la construcción de la segunda pista para incrementar su capacidad de pasajeros de 8 a 25 millones. ¿Cuenta como un voto?