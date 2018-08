Se comenta

:Que en la clausura del último periodo de sesiones ordinarias de la LIX legislatura local, el diputado Miguel Sámano, presidente de la Jucopo, pronunció un mensaje sobrio pero de buena manufactura política. Con pluralidad, destacó la productividad y la civilidad que caracterizaron la gestión de los diputados salientes. Todo indica que sus palabras fueron sólo un “hasta pronto”.



:Que hablando de cámaras, en la LXIV Legislatura Federal que iniciará funciones el próximo primero de septiembre, 358 de los 500 diputados cuentan con cédula profesional y tienen desde licenciatura hasta doctorado, mientras otros doce sólo tienen preparatoria o equivalente. Pero 130 futuros legisladores de plano no reportaron formación académica alguna...



:Que fue duro el mensaje del dirigente nacional de la CNC en Toluca, Ismael Hernández Daras, al encabezar el Encuentro Regional de Consejeros Políticos Estatales realizada en su sede en la entidad, quien aseveró que el gremio agrícola ya no le puede andar pidiendo limosna política de espacios al PRI, “el origen es nuestra esencia y ésta nos da la oportunidad de encabezar demandas”, expresó.



En tanto, el líder estatal de la CNC, Edgar Castillo, sostuvo que después de la “difícil” jornada electoral, se lograron triunfos cenecistas, ejemplo de ello son los tres candidatos a diputados federales que obtuvieron la ventaja.



:Que existe una gran incertidumbre ante el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que desaparecería todas las delegaciones federales del país, por considerarlas sólo un desperdicio de recursos, y la gran pregunta es si también va a desaparecer por ejemplo las delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Si un ciudadano quiere presentar una denuncia, ¿tendrá que ir a CdMx? ¿Los inspectores, tendrán diariamente que viajar para allá?...



:Que la Fraternidad Potros Salvajes, de ex jugadores de futbol americano de la Universidad Autónoma del Estado de México, realiza una notable labor al contribuir a dotar de cascos y otros varios implementos deportivos, además de calzado, al equipo Guerreros que se está formando entre los internos de la cárcel de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, como parte de su rehabilitación...