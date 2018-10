Para comentar

• La vida de la cantante británica Amy Winehouse llegará a la pantalla grande, tras el acuerdo que firmó su familia, publicó el medio The Wrap. La historia de Winehouse, quien murió en 2011, tendría el guión de Geoff Deane y estaría a cargo de Monumental Pictures, en una producción que iniciará en 2019.



• Kanye West se reunió con el presidente de Uganda durante una visita al país africano y obsequió al líder de 74 años zapatos deportivos blancos. El presidente Yoweri Museveni dijo que él y el rapero estadunidense tuvieron “conversaciones fructíferas” sobre la promoción del turismo y las artes.



• El actor Viggo Mortensen debutará como director y guionista con Falling, una película en la que, además, interpretará a uno de los personajes principales, informó The Hollywood Reporter. Falling girará en torno a un hombre (Mortensen) que recibe en su casa de California a su padre (Henriksen), un anciano con valores tradicionales.



• De vuelta al género de acción que la convirtió en una estrella de Hollywood, la actriz Jennifer Garner dijo que, a diferencia de su personaje en la violenta y cruda película Peppermint, ella no cree que la venganza sea un camino razonable o útil. “A Pierre Morel (el director), le dije: ‘¿Crees que la venganza es una opción? No, no lo es obviamente”.