Pájaro Carpintero

Que hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitará las instalaciones de lo que fue la Escuela Normal Rural del Mexe en Hidalgo en donde anunciará el plan de 1000 universidades públicas del país, en donde también se darán a conocer los detalles de la reapertura del Mexe, una de las normales más combativas en la historia del país, que fuera clausurada en 2005 por el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong y transformada en 2008 en Universidad Politécnica. En el evento estará el gobernador Omar Fayad quien se ha sumado a estos proyectos de la agenda presidencial, además de Raquel Sosa Elizaga encargada del programa universitario dela cuarta transformación.



Que en el tema educativo el gobernador Omar Fayad no quiso quedarse atrás y anunció la creación de dos nuevas universidades estatales que se establecerán en Huasca y Chilcuautla, ambos gobernados por Morena. Al encabezar la entrega de más de 87 millones de pesos para 23 mil 425 estudiantes en Pachuca, el mandatario recordó que en el la entidad uno de cada tres estudiantes cuenta con una beca por lo que dijo que para 2019 no se aflojará el paso en el rubro de apoyo social a los estudiantes de nivel medio y superior a fin de evitar la deserción.



Que quienes trabajan a marchas forzadas por el tema de la inseguridad son policías municipales de Pachuca que en diciembre no dan abasto con el tema de robos a comercios, establecimientos, casas y autos en la zona metropolitana. Ayer, los agentes lograron la detención de dos sospechosos acusados de asaltar un negocio en Lomas Residencial. Sin embargo tres personas más se dieron a la fuga por lo que se realizó un fuerte dispositivo para localizarlos. La Policía Estatal se sumó a las tareas de vigilancia.



Que en un nuevo episodio de la crisis de huachicol en Hidalgo, tres camionetas de presuntos ordeñadores de ductos terminaron calcinadas producto de un incendio en una toma clandestina en Tlahuelilpan. Bomberos batallaron para apagar las llamas y personal de Pemex acudió a clausurar la válvula de donde se extraía combustible para cargar en las unidades dañadas. No hubo personas lesionadas, pero la alarma entre vecinos y pobladores de comunidades fue general.