Pájaro Carpintero

Que el gobernador Omar Fayad Meneses encabezó ayer el Día Del Taxista en compañía de agremiados de la Federación Única de Trabajadores del Volante (FUTV) en donde anunció que se creará una aplicación para que se pueda ofrecer un servicio digital en el transporte público, además de dar a conocer que a partir de 2019, para la renovación del tarjetón, ya no tendrán que venir a la capital pues ahora se llevará a cabo los trámites en cada región del estado para comodidad de los interesados.



Que en el municipio de Actopan de poco o nada sirvió la presencia de la Guardia Nacional en días pasados ya que el robo de autos sigue siendo una constante en toda la región. Y es que dicen que el edil del PES, Héctor Cruz Olguín, no cuenta con un mapa delictivo de la demarcación por tanto los elementos de seguridad federal estuvieron prácticamente a ciegas, además de que no hubo colaboración de la parte local con las acciones del gobierno federal.



Que los todos los priistas hidalguenses se comprometieron a volver a las bases y reagruparse de una vez por todas para reforzar al partido, luego del llamado del gobernador, quien ayer encabezó la entrega de resultados de la consulta interna 2018 donde se realizó un diagnóstico del tricolor y su futuro próximo. El mandatario estatal pidió dar vuelta a la página electoral de este año y a resurgir en 2019 como ejemplo de lo que se puede hacer en todo el país para el siguiente año.



Que la crisis del robo, trasiego y venta de huachicol alcanzó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal tras darse a conocer la detención de un agente en activo quien, en contubernio con otra persona, almacenaba combustible en un predio del municipio de Epazoyucan. Las ganancias que deja este ilícito son grandes, pero las denuncias anónimas en este caso fueron clave para dar con el servidor público del estado que defraudó a la corporación que le brindó la confianza. Hidalgo es una de las entidad que más empeño pone en la lucha contra el robo de hidrocarburos en todo el país.