Los correos del público

Estado de Derecho

El derecho es la arquitectura de las pretensiones morales que consideramos importantes socialmente; y que han logrado con argumento ser obligatorios para los demás a efecto que podamos vivir con dignidad y realizarnos como seres humanos. En esa tesitura, resulta desconcertante que si el derecho es quizá la herramienta social más importante, el que en medios sociales se busque destruir la maquinaria que lo hace posible: el poder judicial. El discurso del poder legislativo ha buscado demeritar a la función de los operadores jurisdiccionales con falacias, desde pretender reubicar continuamente a sus integrantes para “prevenir la corrupción”, hasta buscar hacer una cacería de brujas en finanzas y en cuestión de conflicto de interés.



El Estado de Derecho no se resolverá con estas propuestas, porque es una pantalla para distraernos de lo más importante: la imposibilidad que tendrá las fuerzas mayoritarias para lograr sus cometidos. El Poder Judicial Federal es uno de los poderes mejores evaluados; mientras que el problema en cuanto al Estado de Derecho según lo señala IMCO se encuentra a nivel local. Es aquí en donde realmente existe nepotismo, opacidad en cuanto a uso de recursos y ausencia de un auténtico servicio de carrera que sí existe a nivel federal. Cualquier análisis serio por investigadores verificará este hecho.

En México no es tanto que no tengamos leyes, inclusive contamos con un sistema nacional anticorrupción como leyes locales que podrían hacer frente a los problemas que pudiera tener el Poder Judicial Federal. Pero en tanto se busque a utilizar a un poder serio como chivo expiatorio, como ciudadanos no estamos poniendo atención a lo importante, es decir, a propuestas serias para lograr que las leyes se apliquen.

El Gobierno entrante debe enfocarse en propuestas serias, que de manera objetiva e imparcial solucionen un entorno lleno de violencia, y corrupción que a todos nos tienen hartos. Esperemos que esta nueva administración logre mostrar la seriedad que como mexicanos requerimos ante problemas enormes que requieren mostrar la importancia del Estado de Derecho en lugar de atacarlo directamente, especialmente en los pocos lugares en donde hay esbozos que sí funciona.

El tsunami de corrupción que agobia y arrolla en caída libre a nuestro hermosa y riquísima patria a un profundo abismo sin fin, que en su cauda se lleva los recursos y el bienestar de todos los mexicanos impactados en sus satisfactores desde la alimentación, seguridad, hasta la autorrealización, es decir que un gran porcentaje de la población padece injustamente una mermada calidad de vida y frustración. Las lacras corruptas, especie que se caracteriza por abundantes desalmados criminales de lesa humanidad que matan masivamente a millares de víctimas con hambre y pobreza sin necesidad de usar una sola bala, entes que se han robado hasta el patriotismo de mexicanos que se preguntan -como una vez escuche a un desconocido- : ¿De qué sirve la nacionalidad, si lo que necesito es paz, tranquilidad y estabilidad económica para mi familia?