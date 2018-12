La tremenda corte

Como Kalimán: serenidad (y paciencia) les recomendó el superdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, a los alcaldes y a las autoridades estatales inconformes con el proyecto de presupuesto federal del 2019, al asegurarles que sí habrá recursos para terminar la Línea 3 del Tren Ligero y para continuar con la Línea 4, pero… no dijo cuánto, cuándo, ni mucho menos cómo.



Tampoco abundó si habrá financiamiento para otros proyectos que localmente se consideran prioritarios, como el saneamiento de la cuenca del Río Santiago y el esquema de un sistema de abasto de agua para largo plazo para el Área Metropolitana de Guadalajara. Pinta que el forcejeo continuará al no haber entendimiento ni negociación política que parezca calmar las aguas del tema presupuestal en estos lares.



Y también en la Cámara de Senadores sigue calientita la pugna por el presupuesto federal del 2019. Ahora fue el senador jalisciense, Clemente Castañeda, quien consideró como una “simulación” la Ley de Ingresos que impulsa el Movimiento de Regeneración Nacional, porque no cumple con los compromisos de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.



El político jalisciense de extracción emecista adelantó que los legisladores federales emanados del partido naranja –acuérdese que él es también dirigente nacional de MC- votarán en contra del paquete fiscal impulsado por la Presidencia “porque no transforma la política recaudatoria del país y no da reversa al gasolinazo como se prometió”.



La Agrupación Xalisco Democrático, que preside el notario Pedro Vargas Ávalos, tiene previsto realizar hoy un encuentro para evaluar el comienzo de las nuevas administraciones.



Entre los expositores estarán Esteban Garaiz, experto en materia socio-política, el empresario Manuel Villagómez; Juan Martínez Álvarez, presidente del Colegio de Abogados Luis Manuel Rojas, y el presidente del Colegio de Abogados Tomas López Linares, Juan Manuel Lepe González.