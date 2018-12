La tremenda corte

Generosa se vio la administración municipal de Tlajomulco, pues en la Posada ofrecida a los empleados municipales, los organizadores rifaron como primer lugar, no una plancha ni una pantalla, sino ¡una casa!



Cuentan que en el convivio hecho por el Ayuntamiento que encabeza Salvador Zamora, el premio mayor de la rifa tiene un valor que ronda los 600 mil pesos y se ubica en el fraccionamiento Vista Sur. La broma entre los asistentes –dicen- era saber si la finca de regalo incluiría su “fosa”, de esas que han estado encontrando en el municipio en los últimos meses. Qué llevaditos.



En la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario de la UdeG se habló de recursos y el presupuesto de la institución para el 2019, pero no se aprobó nada de una eventual reducción de sueldos de sus directivos, en la tónica que ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Al ser entrevistado sobre ese punto, el rector general, Miguel Ángel Navarro dijo que van primero a analizar el tema antes de tomar una decisión al respecto. Lo singular es que él, quien percibiría unos 88 mil pesos, dijo desconocer cuánto gana como cabeza de la estructura administrativa de la UdeG: “No le he hecho la cuenta, pero voy hacer la suma para ver cuánto es mi cheque”.



El debate que se realizó en la Cámara de Diputados para eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina, se puso calientito en la tribuna y también en las curules.



Cuando Abril Alcalá Padilla se disponía a grabar un video para denunciar que Morena estaba votando en contra de eliminar dicho impuesto, la prima de Andrés Manuel López Obrador, la diputada por Chiapas, Manuela Obrador, fue hasta la curul de la legisladora jalisciense para reclamar y culpar a otros partidos del gasolinazo. Tuvo que intervenir Verónica Juárez Piña, vicecoordinadora de la fracción PRD, para tranquilizar a Manuela Obrador. Al final los de Morena se opusieron a eliminar el denominado IEPS.