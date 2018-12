La tremenda corte

El diputado presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco, Jonadab Martínez García, no ve con buenos ojos la medida promovida por el Cabildo de Tlajomulco de restringir el horario de circulación de camiones de carga pesada. “Lo primero que se tendrían que preguntar es cuál es la razón o a lo que se quiere llegar; es la alta afluencia vehicular, son los accidentes viales, es el problema de contaminantes; primero definir la causa y luego buscar otras alternativas que no sea solo prohibir el transporte de carga”, cuestionó Martínez García.



Martínez García descartó que el municipio haya actuado a la ligera y dijo que el acuerdo del Cabildo será analizado y ya se determinará en su momento si se modifica la Ley. Lo primero, insistió es la regulación.







Algo está fallando en la comunicación o coordinación en relación al censo de los beneficiarios de programas sociales del gobierno federal. Ayer hicieron filas por varias horas personas mayores, discapacitados y estudiantes que pretenden inscribirse, eso es lo real. Pero el coordinador estatal para los Programas de Desarrollo Integral, Carlos Lomelí, dice que el censo se realiza exclusivamente a través de visita a los hogares.



Lomelí solicitó el apoyo de las personas que sean citadas en algún punto, para que tomen los datos de quiénes los convocan de esa forma irregular para iniciar una investigación y proceder en su contra. Mientras son peras o manzanas, quienes salen perdiendo y siendo afectadas son que los menos tienen y que aspiran a tener la ayuda.







En el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) mandan decir que en breve darán a conocer una serie de acciones para el cuidado y el uso eficiente del dinero público.



En el instituto añaden que tras la aprobación del presupuesto 2019 en el Congreso, el Itei deberá realizar ajustes al gasto. Resaltan que ellos aplican medidas de austeridad como no contrataciones de seguros de gastos médicos, no servicio de telefonía celular, no se dan bonos, ni regalos u obsequios, y los viáticos se erogan bajo un tabulador racional.