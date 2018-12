La tremenda corte

El gobernador Enrique Alfaro informó vía redes sociales que “hace unos días, en las instalaciones de la Secretaría de Educación Jalisco, un director de dicha dependencia festejó su cumpleaños y contraviniendo a la reglamentación, llevó un mariachi. Giré la instrucción de que sea retirado de su puesto y se le sancione administrativamente”. Dijo que “ojalá su caso sirva como mensaje para todos los funcionarios públicos de este estado: no vamos a tolerar ningún exceso ni irresponsabilidad”.







En temas de presupuesto, Alfaro también lamentó que el recurso propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para 2019 se centralice “en los intereses del gobierno federal”. Dijo que no se contempla inversión federal para ninguno de los proyectos estratégicos de Jalisco, como el saneamiento y rescate del Río Santiago, la Línea 4 del Tren Ligero, la presa El Purgatorio y el libramiento sur de Puerto Vallarta.







Por su parte la vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, criticó el Paquete Económico 2019 entregado el sábado y dijo que observa caídas en las asignaciones a la UNAM, UAM, IPN, Educación Superior, Educación Media Básica, entre otros rubros educativos; mientras que incrementa en un 15.61 por ciento el presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional. “Sin recursos no puede mejorar la calidad educativa. Para darle educación superior y media superior a 200 mil jóvenes excluidos cada año por falta de cupo, urge incrementar el presupuesto de las universidades”, comentó.







Los homicidios en la ciudad ya es el pan de cada día en la ciudad. La situación llega a tal grado que ayer por ejemplo tripulantes de un vehículo compacto dispararon en contra de una camioneta KIA, tripulada por un hombre y su hijo menor de edad. El conductor de la camioneta murió, mientras el niño de dos años resultó gravemente lesionado. Otro caso también desgarrador fue el hallazgo del cuerpo de una mujer desmembrado encontrado en un punto limítrofe de los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque.