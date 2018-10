La tremenda corte

:: A mitad de la promesa

El ofrecimiento estatal de inhumar en 15 días los 444 cadáveres que permanecían hasta el mes pasado en la morgue o amontonados en dos cajas refrigeradas de tráiler, se quedó a la mitad. Como ya se sabe, al lunes pasado, cuando venció el plazo, de los 444, 189 ya fueron inhumados previo registro genético y 39 más se entregaron a sus familiares, lo que da 228 cuerpos ya atendidos como se debió hacer desde siempre, pero faltan 216. Según algunos conocedores de estos procesos, posiblemente la atención de estos cuerpos restantes pueda requerir más de 15 días, pues es posible que se haya atendido primero los caos más sencillos y también porque acudió mucha gente a reclamar cuerpos tras es el escándalo internacional de los cadáveres errantes. No importa si se tardan 5, 10, 20 o 30 días más, lo importante es que se brinde certeza en la atención de estos casos restante… y que no se acumulen más.











No se espante si a los vándalos que rayonearon vagones del Tren Ligero los dejan pronto en la calle, porque lo suyo no fue un delito grave, además, no los detuvieron en flagrancia y si reparan el daño podrían decir que hubo ya resarcieron lo causado y todo no habrá pasado de ser otro escándalo donde la autoridad queda nuevamente exhibida por no cuidar ni lo de casa. Los presuntos vándalos saldrán a buscar superar sus dagas una vez que de manera inocente y ridícula, quienes deberían custodiar las instalaciones del tren se prestaron para llevar a los altares del mundo graffitero al estos vándalos. Así nuestras autoridades y nuestro sistema de justicia.











Los inconformes con los manejos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en tanto, tendrán que seguir esperando que alguien escuche sus reclamos por lo que juzgan que son anomalías financieras en el IPEJAL. Aquí no se ve una reacción instantánea para investigar a los presuntos responsables como en el caso de los vándalos que rayonearon vagones sin estrenar del Tren Ligero. Lástima. Si los administradores de los fondos del IPEJAL no rayonearon muros, no hay prisa por investigarlo.











Focos rojos se prendieron entre algunos organismos civiles defensores de los derechos de género tras el anuncio, en redes sociales, de que el Instituto Jalisciense de las Mujeres se convertirá en una subsecretaría en la próxima administración. Dicen personas expertas que no se puede considerar una mejora el hacerlo un apéndice de una Secretaría que dependa jerárquicamente de un allegado del gabinete, no tendrá autonomía, no tendrá presupuesto independiente, no estará obligado a tener un consejo ciudadano ni tendrá personalidad jurídica propia. ¿Seguras que mejorará?







En el Ayuntamiento de Guadalajara quedó instalada la Comisión edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y de Turismo que será presidida por el locutor, músico y antrero, ¡ah! y ahora regidor por Morena, Benito Beno Albarrán Corona. Ojalá que sirva su experiencia empresarial para impulsar la actividad económica en la Ciudad y se vuelva Leyenda.





