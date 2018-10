La tremenda corte

:: ¿Dónde quedó la bolita?

Luego de ver el tamaño de grafitti que apareció en un vagón de la Línea 3 del Tren Ligero, todavía sin estrenar y estacionado en las alturas de la vía muchos comentan en las redes “con razón el nivel de inseguridad”... Y es que no hay vigilancia ni siquiera para tan costosísima obra. Ni les alcanzó para que el viene-viene le echara un ojito... Ah, pero eso sí, toda la cargada contra el acto vandálico, cuando al que debían regañar es al descuidado. ¿O usted dejaría su carro nuevo estacionado al alcance de cualquiera? Por cierto, anuncia Siteur que denunciará ante Fiscalía... ¿Qué no le toca eso a la empresa fabricante Alstom, puesto que los trenes aún no están entregados de manera oficial al gobierno estatal?







:: Nadie vio, nadie supo



Por cierto, con relación al vagón grafiteado, hay quienes precisan que se encuentra en el tramo que comprende sobre Ávila Camacho, entre avenida Patria y avenida de la Presa, del costado del municipio de Guadalajara y no de Zapopan, como se estuvo difundiendo. Cabe recordar que la obra, se supone, está bajo vigilancia de personal de seguridad privada.







:: Rescates y apoyos



Como prometer no empobrece, Carlos Lomelí Bolaños, quien será el coordinador estatal para el Desarrollo de los Programas del gobierno federal, anunció que el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador rescatará y apoyará a los productores agropecuarios y ganaderos, y transformará el campo. En un acto celebrado en la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA), añadió que “se acabará con los intermediarios y los apoyos llegarán de manera directa a los productores”. Como para guardar el dato y recordarlo en un año, Lomelí comentó que se entregará un millón de cabezas de ganado, además que “el pago por el litro de la leche será de 8.30 pesos”.







En el evento mandó un recado a su contrincante en la elección pasada y ahora gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a quien exhortó a “trabajar juntos por la transformación y el bienestar del estado”. Llamó la atención que Venecia Castañeda Rodríguez, ex líder juvenil de la Confederación Nacional Campesina (CNC), junto con varios jóvenes de diferentes municipios, manifestaron su deseo de sumarse al proyecto de Lomelí Bolaños. Además el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara (UCMA), Salvador Hernández Navarro, expresó su interés de sumarse a las iniciativas que impulsan estos sectores.







:: Piden se ponga lupa



Pensionados y jubilados piden se informe sobre los recursos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) ante la incertidumbre que dicen tener sobre el manejo de sus ahorros. Estuvieron afuera del instituto y en Casa Jalisco. El Ipejal ha sido señalado por la opacidad en el manejo de recursos, así como por realizar inversiones cuestionables, entre ellas, el caso Abengoa, las Villas Panamericanas, Chalacatepec y otros predios que han sido adquiridos con recursos del fondo de retiro de los trabajadores al servicio del estado.







***









