La tremenda corte

:: Sufren balacera en carne propia



Tres personajes de primerísimo nivel de la política local sufrieron en carne propia el clima de violencia que se vive en el Área Metropolitana cuando este miércoles les tocó vivir el tiroteo que se suscitó en torno a la zona gastronómica de la calle Sao Paulo, en Providencia. Resulta que el presidente municipal interino de Guadalajara, Enrique Ibarra, el próximo alcalde tapatío, Ismael del Toro y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro, estaban comiendo en uno de los restaurantes de la plaza comercial ubicada en ese punto cuando se desató la balacera. Incluso, cuentan que fueron los mismos funcionarios los que reportaron a los cuerpos de seguridad el hecho para que mandaran elementos a controlar la situación.



:: A pagar 46 millones de pesos



Diputados que integran la Comisión de Vigilancia -que preside el priista Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo-, aprobó enviar al Pleno del Congreso once cuentas públicas con cargos fiscales por alrededor de 46 millones de pesos, entre ellas, de los municipios de Tonaya, San Marcos, Teuchitlán, Santa María de los Ángeles, Chapala y San Martín de Bolaños, así como de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur), todas las observaciones del ejercicio fiscal del 2015. Una de las cuentas más abultadas es la de Mezquitic, a la que se le fincaron cargos por 14.6 millones de pesos; a Etzatlán de 13.7 millones y a Chiquilistlán por 7.9 millones de pesos. La diputada perredista Mónica Almeida reportó que a Tonaya ya se le reintegró el total de lo detectado por parte de quienes fungieron como responsables de las finanzas municipales.



:: Y el estado, también…



Por cierto, el Poder Ejecutivo no salió del todo limpio de esta revisión, pues a su cuenta pública se le observaron 32.5 millones de pesos ya que la Auditoría Superior del Estado consideró que hay “discrepancias” en la aplicación de recursos en varias secretarías, entre ellas en la de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf, de Héctor Pérez Partida); de Desarrollo Económico (Sedeco, de José Palacios), de Educación (de Francisco Ayón), así como de Salud, que en ese entonces encabezaba Antonio Cruces Mada, sin embargo, todas las dependencias “presentaron documentación aclaratoria para solventar las observaciones”, según se reportó en la Comisión de Vigilancia del Congreso.



:: Transición tonalteca, ¿sin complacencias?



El presidente municipal electo de Tonalá, Juan Antonio González, propuso la instalación de 11 mesas temáticas a la actual administración municipal para lograr una transición ordenada. Según un comunicado del equipo del propio González, el ganador de las elecciones y emanado de Movimiento Ciudadano refirió que si bien la buena disposición y apertura del gobierno municipal saliente, su gestión no será complaciente ni omiso al momento de recibir la administración tonalteca. Todo suena bien salvo que, como se recordará, Sergio Chávez, actual alcalde que era del PRI, en los últimos meses pasó a MC... y parece difícil que le vayan a echar tierra al recién llegado.



* * *



