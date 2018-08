La tremenda corte

::Motoladrones



Industriales claman para que regresen los operativos para vigilar que los motociclistas cumplan con el reglamento de Movilidad, pero sobre todo para que no sean vehículo de ladrones o asesinos. Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, declaró que esas intervenciones fueron “positivas” y sin decir agua va “se retiraron y hasta el momento no se han reactivado”. Dicen que urge saber si los motociclistas que circulan por la ciudad “están en orden, que el propietario demuestre que no son robadas, y que además no hay armas”.



::No quieren candados



Todo indica que los grupos parlamentarios con mayoría en el Congreso estatal -lease PRI-MC y PAN- no tienen la menor intención de concretar en la ley un proceso más eficiente y eficaz en la elección y selección de magistrados para contar con los mejores perfiles y, sobre todo, no se judicialicen dichos nombramientos. Resulta que luego de reunirse de manera conjunta las Comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales, Especial del Sistema Estatal Anticorrupción y la de Equidad y Género, para tratar de incorporar y provocar modificaciones a la Constitución Estatal y Ley Orgánica del Poder Judicial, los coordinadores parlamentarios Hugo Contreras, del PRI; Miguel Ángel Monraz, del PAN; y Salvador Caro, de MC, insistieron en que los nombramientos pendientes de dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y uno más de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, fueran votados a la brevedad y sin cambios, a pesar de que la convocatoria incumple con las recomendaciones del Comité Nacional y Estatal en materia de elección de magistrados, ya que no contempla los exámenes por oposición en donde se establecen exámenes de conocimiento, elaboración de sentencias y la presentación de examen oral, puntos en los que la diputada perredista Mónica Almeida, pedía que fueran incorporados incluso como parte de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Dicen que repetir el proceso de convocatoria sería validar la discrecionalidad que coadyuva a la corrupción.



::No le suba volumen



Ahora sí cuide a qué volumen escuchará su música, porque ya se aprobó la Ley Antirruido en el Congreso, se establecieron mecanismos para sancionar a establecimientos y vecinos que rebasen los límites máximos de ruidos que se establecen en normas oficiales federales. Los que estarán bajo la lupa son los bares y restaurantes, quienes podrían pagar hasta 50 mil pesos e incluso el retiro de las licencias municipales en caso de que haya reincidencia tres veces en un año.



La perla

La Villa "no debe demolerse, sino adaptarse para que sirva al vocacionamiento de innovación y tecnología del estado"

Aristóteles Sandoval Díaz

Gobernador



