La tremenda corte

:: Despedida musical

Cuando algunos políticos están por dejar su cargo suele ocurrir que colaboradores cercanos les organizan una comida, un convivio o hasta una fiesta sorpresa, pero ayer irrumpió en las redes sociales un inusual video clip de una melosa canción dedicada al gobernador Aristóteles Sandoval en la que los protagonistas son parte del staff del Despacho del propio Ejecutivo estatal, trabajadores de Casa Jalisco y hasta dos secretarios, José Palacios, de Desarrollo Económico, y Jaime Reyes, de Innovación, además del consejero Enrique Dau. Las locaciones son, desde las cocheras, jardines, cocina, recepción y oficinas de Casa Jalisco, hasta el entorno de eventos públicos a los que ha acudido el mandatario estatal. El video, que dice fue producido por Óscar Ricardo Almazán, secretario privado auxiliar del propio gobernador, fue bajado horas después.





Por cierto, cuentan que en Casa Jalisco ya se empiezan a notar cambios…¡como la clave para usar el Wi-Fi! No se sabe si esto tenga qué ver con alguna

con el equipo de transición, lo cierto es que el hecho sorprendió a algunos visitantes que acuden con cierta frecuencia al lugar que bromearon con el hecho de que ya no pueden

de la red de la residencia oficial del Poder Ejecutivo.

El Ayuntamiento de Tonalá aprobó ayer ceder en comodato un predio a la Cámara Nacional de Comercio, para que se edifique allí la sede del capítulo municipal de la Canaco y se brinden servicios a los agremiados a esta organización. El terreno es el ubicado en Revolución esquina con Matamoros, en la colonia San Elías.

Muy consternados dicen que andan muchos productores de cárnicos de la entidad ante el problema del abigeato, porque ya no solo es el hurto de manera discreta, sino que cada vez están siendo más evidentes llegando al asalto y el uso de armas de fuego por parte de los delincuentes. Lo más preocupante para este sector, dicen, es que no se ve mayor avance en la investigación de este delito por parte de la Fiscalía General, ya hasta dicen que si no investiga la desaparición de personas, menos indaga la desaparición de ganado. ¿Será?













Resulta que en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) se realizó un seminario sobre las estrategias públicas para transformar al sector ladrillero convencional de todo el país en un modelo o modelos más ecológicos, rentables y modernos, pero por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque no habría acudido ningún funcionario público a explivcar los avances, según acusó la regidora del partido verde en esa demarcación, Daniela Chávez. En ese foro, la regidora expuso que el proyecto para este municipio metropolitano se ha visto frenado y sin mayor avance pese a lo prometido, y con el riesgo de que se pierda dinero que ya estaba comprometido para financiar el parque ladrillero para los productores de este material en el municipio alfarero.







