Garra de León

Qué sorpresa se llevaron unos 200 trabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ayer cuando los reunieron en una oficina, les leyeron una carta y les dijeron “gracias”, pero ya no tienen chamba porque ya no están considerados en el presupuesto del 2019, así nomás. Imagínese los que ya andaban de vacaciones y sus nombres aparecen en esa lista y los que ya tenían un pie en algún lugar para descansar.



El reclamo no sólo quedó en los afectados, traspasó a las redes sociales porque al mismo tiempo que los despedían grababan a los que les daban las gracias. Eso solo es el inicio de la cuarta transformación, espérese a que la guillotina toque otras oficinas federales y lo peor, espérese a que nos llegue la Secretaría del Trabajo a León, eso sí será un martirio.



Que después de toda la intensidad en la denuncia de que los panistas son gandallas y soberbios porque no le hicieron mayores modificaciones al Paquete Fiscal, en los rubros en los que se solicitaba, principalmente la tenencia, impuesto sobre la nómina, reasignaciones al campo etc., el coordinador morenista, Ernesto Prieto, se tomó la foto del recuerdo con toda ¡la bancada panista!, mientras su jefe de partido, Alma Alcaraz, se manifestaba afuera del Congreso.



Lo raro es que fue el único de otro partido que salió en esa postal azul. Eso antes de irse a comer con el resto de los diputados y trabajadores del Poder Legislativo y varios integrantes de su grupo parlamentario, principalmente sus asesores. Claro que hay cortesías políticas que se tienen que dar pero una foto con la bancada azul, estaba de más.



Por cierto se informó que sorpresivamente falleció en Celaya, el vocero del Comisión Especial de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, Ramón Wilfrido García Aguilera. El presidente del Comité, Román Méndez Navarrete, quien se encontraba presenciando la sesión del Congreso del estado, confirmó la noticia.