Garra de León

¡Qué rápido fue el acercamiento del Gobierno Federal con Guanajuato!, ayer el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sostuvo una encerrona con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¡pues cómo no!, surtió efecto la dosis de “no me olvides”, en todos los medios de Guanajuato de que al estado le irá mal en el 2019 con el presupuesto federal.



Desde Paseo de la Presa confirmaron que la petición de solicitud de entrevista con el primer mandatario ya estaba hecha, pero no había nada de confirmación, solo había la ligera probabilidad de que se diera fecha en los próximos días. Sin embargo ayer de último momento se amarró la cita, vamos a ver qué se logró o que se prometió para Guanajuato, porque hasta el momento lo único que se ven son nubarrones.



Que luego de que lo que se visualizaba con el proyecto del Presupuesto Federal para el 2019 en los estados, varios diputados federales se pusieron de acuerdo para orquestar una movilización de alcaldes de todos los colores para estar presente hoy en San Lázaro y manifestarse de manera pacífica porque los proyectos que presentaron solo se quedarán en papel, porque ni siquiera fueron hojeados.



Sin embargo la movilización de último momento se canceló. En Guanajuato se extendió la invitación a algunos alcaldes y al menos un par de mujeres ya estaban más que puestas para irse a manifestar, otros aseguraron que ni siquiera les llegó el rumor. Y es que resulta que en los proyectos que trabajaron los últimos días para entregar quién sabe si vean siquiera el arranque en los próximos dos años.



Que hoy vamos a ver el poder de convocatoria de Morena en Guanajuato que encabeza Alma Alcaraz y del coordinador de los diputados, Ernesto Prieto Gallardo, al llamado para manifestarse en el Congreso del Estado, además del pase automático de la Procu a la Fiscalía, en contra del pago de la tenencia, el impuesto a la nómina, etc. El llamado al levantamiento ciudadano, en el que invitan al pueblo a ir a clausurar simbólicamente el Congreso.