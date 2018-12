Garra de León

Quien sorprendió por toda la información que ayer soltó, fue el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en un desayuno con medios habló de seguridad, del presupuesto, de su primera reunión con la mesa de seguridad que encabeza Mauricio Hernández, el súper delegado, pero también de las pláticas que ha sostenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, oficina de representación en México de Migrantes etc., etc., y hasta en temas polémicos también contestó sin titubeos y mandó un par de recados con destinatario.



De entrada reconoció que no están conformes con el proyecto de Presupuesto Federal y buscarán ver qué se puede mover con los diputados federales, como ya se veía venir; aumentan participaciones y aportaciones por la Ley de Coordinación Fiscal, pero hay fondos como el ramo 23 que se recortan en un 70 por ciento, además de que los principales montos van hacia los programas sociales y no a la infraestructura la cual dijo se requiere en el estado.



Qué habrá pasado o habrán negociado algo en la encerrona de unos 5 minutos que sostuvieron ayer el gobernador Diego Sinhue y el diputado Isidoro Bazaldúa en la camioneta que transporta todos los días al mandatario, esto previo al evento de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, ¿limaron asperezas luego de las declaraciones respecto al pase automático del Fiscal General?; ¿el perredista habrá solicitado recursos para sus municipios? total mañana queda finiquitado ese tema; ¿o hubo cabildeo para que salgan los nombramientos que se dan hoy?



El PAN ya no necesita al PRD en el Congreso para sacar el próximo año la Ley Orgánica de la Fiscalía, hoy y mañana sesionan y el tema ni siquiera se terminó en las mesas de trabajo; pero hoy salen todos los temas relacionados a los presupuestos de los municipios y el PRD es gobierno en dos; pero más allá hoy salen los nombramientos de las ternas enviadas para cargos en el Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa, ahí si tiene que ir planchadito el tema.