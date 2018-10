Garra de León

:El primero del gabinete estatal saliente que ya logró colocarse fue Fernando Olivera Rocha quien fue nombrado como el nuevo secretario de Turismo de Tamaulipas por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en sustitución de María Isabel Gómez Castro.



:Vamos a ver cuántos festivales lograr innovar en aquella entidad caracterizada por la violencia e inseguridad, cuya situación está distante a lo que ocurre en Guanajuato, bueno aunque en una de esas se andan emparejando. Olivera Rocha tiene mucho por hacer para cerrar la administración de Francisco García con cifras positivas vamos a ver si es cierto que logra algo.



:Luego de que se dio a conocer que Angélica Casillas regresa a la Comisión Estatal del Agua, en la dirección de SAPAL quedó de manera express Enrique de Haro y hoy por lo pronto sesionará el consejo, si bien en el orden del día no aparece el tema de que se tocará, eso es un hecho.



:Lo interesante del tema es ver si se queda Enrique de Haro aunque algunas voces coinciden que no, el nombre no está en el tintero. Y mire que por el proceso de grillerío por el que ha pasado la paramunicipal, lo más recomendable es que llegue alguien de manera provisional y que el próximo año dirección, consejo y presidencia pasen por un proceso de renovación total.



:Por lo pronto el nombre que no deja de sonar para que el próximo año encabece la paramunicipal es el del empresario Hugo Villalobos quien por cierto conoce a la perfección el tema de El Zapotillo, pero sobre todo tiene el visto bueno en Palacio Municipal y que cree también en Palacio de Gobierno.



:La semana entrante, los presidentes municipales estarán siendo llamados al igual que sus tesoreros para que vayan midiéndole el calor a los elotes, porque hay algunos que se van largos y quieren incrementos más allá de lo posible en sus presupuestos.



:Aunque lo que ahorita realmente les quita el sueño es que muchos andan verdaderamente preocupados porque los alcaldes salientes no les dejaron ni un quinto partido por la mitad en las arcas municipales. A otros los dejaron atorados con contratos firmados, retabulaciones de último momento para pagar finiquitos más altos, aviadores, en fin realizaron una serie de artimañas, para hacer su año de Hidalgo, sobre todo si perdieron ante otras fuerzas políticas.



:Así pasó en la Capital donde el PRI se fue al tercer lugar, aunque muchos priistas, dicen que su ex alcalde los dejó en el quinto patio y en la lona. Hay tal desorden en todos los rubros que la gente ya no sabe con quién quejarse y lo que faltaba: ya cualquiera presta el servicio de hospedaje, aunque no sea hostal, ni motel, ni hotel; nadie los regula, a nadie informan y se convierten en un verdadero riesgo para turistas que no sabe lo que se pueden encontrar en la ciudad cervantina de América.



:Y hablando de capitalinos, resulta que el alcalde Alejandro Navarro ya anda en medio de críticas por anticipar que realizarán sus sesiones de comisión a puerta cerrada, sobre todo porque en la administración pasada por presión de síndicos y regidores lograron abrir al público interesado, pero ahora está en Ley.



:El Ayuntamiento ya anunció que decidieron volver al anacrónico esquema de las sesiones cerradas y hoy mismo la diputada Libia Denisse García Muñoz Ledo, advirtió que con las últimas reformas a la Constitución Política del Estado de Guanajuato derogaron el segundo párrafo del artículo 41 y adicionaron el 36 y el 117, que tiene que ver con los ayuntamientos.



:En el 36 se anota que El poder público… Los Poderes del estado deberán regirse bajo los principios del Parlamento abierto, Gobierno abierto y Justicia abierta, mismos que estarán orientados a la transparencia y la participación ciudadana y la rendición de cuentas en los términos de sus respectivas leyes orgánicas.



:También está el llamado que hará la Comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, por el mismo asunto. Habrá que ver si rectifican.