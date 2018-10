Garra de León

:Vaya sorpresa que dio el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a menos de un mes de haber llegado al cargo, ya hizo su primer cambio en el Gabinete, saca a quien fuera casi su padrino político, Juan Pablo Luna Mercado de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) para darle paso a Karina Padilla, quien ha jugado siempre con los fernandistas.



:Si le está buscando una mejor posición a Juan Pablo Luna también era el momento para darlo a conocer y evitar especulaciones. Así lo hizo con Eusebio Vega, cuando anunció a Yoloxóchitl Bustamante Diez como la nueva titular de la SEG y a él cuando lo nombró como titular de la secretaría de Innovación.



:Esta jugada sin duda pondrá nerviosos a los que ya andaban celebrando con la ratificación, porque el pasado 26 septiembre fueron ratificados igual que Juan Pablo Luna Mercado, incluso ese día el mismo Gobernador les dijo públicamente que se quedaban para darle continuidad al trabajo que estaban realizando.



:El movimiento de Juan Pablo Luna Mercado no solo dejó frío a sus colaboradores más cercanos, esto le cayó como balde de agua fría a los ratificados, nomás no entendieron el movimiento, ni mucho menos tienen claridad si es la línea a seguir. Imagínese dicen que Juan Pablo Luna se le citó el domingo para comentarle el cambio y los trabajadores de la PAOT fueron enterados ayer minutos antes del anuncio.



:Bueno tan solo hay que recordar que el pasado 11 octubre acudió a la toma del alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado García, en representación del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Si bien Karina Padilla es una panista combativa, la realidad es que no tiene el perfil para ese cargo que es demasiado técnico y especializado.



:Lo que era un secreto a voces y que solo era cuestión de tiempo era el regreso de Angélica Casillas como titular de la Comisión Estatal de Agua un puesto que sin duda conoce y domina. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en algún momento lo comentó y aprovechó la oportunidad de integrarla a su equipo.



:La estadía de Angélica Casillas en León fue de préstamo con un solo objetivo, meter orden la paramunicipal ante la crisis que se fue ocasionando y que terminó prácticamente con la salida de varios integrantes del Consejo empezando por su ex presidente Pedro González, los que seguramente celebraron su nombramiento y salida de SAPAL, son dos o tres incondicionales del ex presidente que siguen todavía ahí.



:Vamos a ver si en la siguiente vuelta en SAPAL, Angélica Casillas logra concluir El Zapotillo un proyecto que conoce al revés y al derecho y sobre todo su situación actual, una obra que urge para dotar de agua a los leoneses y que beneficiará a los Altos de Jalisco pero es precisamente ahí donde se oponen.



:Y el recién nombrado titular de ISSEG, Ricardo Sergio de la Peña Rodríguez, llega por la recomendación de su antecesor, y hoy titular de Finanzas, Héctor Salgado, fueron compañeros de licenciatura según confirma el Registro Nacional de Profesiones; sin duda el señor de los dineros del estado seguirá teniendo pleno control en esa área.



:En el mismo escenario de cambios y ratificaciones está el municipio de León, ayer se anunciaron en el área de Seguridad, prácticamente casi todo sigue igual, como ya se lo adelantábamos llega a la subsecretaría de seguridad José Luis Manrique, quien tiene una gran oportunidad de darle un giro al trabajo que se estaba realizando y acaparar reflectores.



:Ya ha sido Secretario del Ayuntamiento y conoce bien esa área, sumado a que ha sido ejecutor y generador de políticas públicas en materia de seguridad en dos administraciones, además de participar en las comisiones vinculadas al tema, nuevo, nuevo no llega; un punto a su favor a diferencia de muchos que caen de pie en cargos públicos es que tiene el contacto con ciudadanos en colonias con problemas serios y sabe lo que se necesita.