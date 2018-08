Garra de León

:Como que ahora sí ya les agarró la preocupación a varios legisladores, porque antes de irse deberán dejar por lo menos a punto de arrancar tres nuevas dependencias. La Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.



:Antes de la creación tendrán que modificarse algunos ordenamientos, plantear los proyectos de las nuevas instancias que tendrán que trabajarse con las instancias necesarias para que puedan pasar a reformar la Ley OSrgánica del Poder Ejecutivo estatal.



:Se habla de que la iniciativa que se presentó para la Secretaría del Medio Ambiente, tendrá impacto en 14 ordenamientos legales; mientras que la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, y que no es otra cosa que la Secretaría de Obra Pública, pero transformada, necesitará la reforma de al menos 8 ordenamientos.



:Finalmente la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional tendrá apenas impacto en dos ordenamientos que deberá atender la Comisión de Atención al Migrante que preside Verónica Orozco Gutiérrez.



:Se prevé que las iniciativas serán aprobadas en el segundo periodo extraordinario pactado para el 18 de septiembre. La intención es que las reformas tengan vigencia a partir del 26 del mes entrante, cuando Diego Sinhue rinda protesta. Según los legisladores, habría un plazo de unos 4 meses para la creación de cada una de ellas, la preocupación es dejar todo listo en lo legal y luego darles cuerpo.



:Sigue la pugna por la coordinación azul; todavía hay algunas dudas sobre quién será el mejor perfil para coordinar la bancada del PAN en la próxima legislatura, sobre todo que se requerirá un perfil con un liderazgo probado, que responda con la contundencia necesaria, pero con la cortesía política suficiente.



:Ya están en las entrevistas, la duda es le apostarán a los de la experiencia o de plano se decidirán por uno nuevo. Aunque no olvide que hay dos nombres que encabezan la lista, en radio pasillo dicen que uno tiene mayor probabilidad que el otro. Uno de ellos es el diputado Jesús Oviedo Herrera y la también diputa Libia Dennise García Muñoz Ledo.



:Quién ya dejó más que claro que la designación de Roberto González Martínez como presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), tiene fecha de caducidad, fue el alcalde Héctor López Santillana, solo concluye el resto del período que le faltaba a Pedro González y se va.



:Por cierto, Roberto González, quien también preside la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en León, no infringe en ninguna normativa interna de Sapal, así lo explicó López Santillana por la simple y sencilla razón dice porque ya formaba parte del Consejo cuando se le invitó al nuevo cargo.



:Y para evitar grillas adelantó que estará pidiendo permiso para separarse de su responsabilidad en Canacintra de manera temporal, porque el cargo más menos lo estará ocupando por siete meses, hasta que se integre el próximo consejo.



:El que no quiso hablar ni de chiste de lo que está ocurriendo con la frontera con Jalisco fue el gobernador Miguel Márquez, “yo no doy lecturas es un tema que el Ejercito y el Gobierno Federal entrarán, nosotros siempre seguiremos trabajando en seguridad y siempre será en estrecha coordinación con todos los sectores”, si bien el tema es algo federal, el asunto se está registrando muy cerquita de Guanajuato.



:Y es que esto no es para menos. Luego de estos hechos y el fuerte operativo que se realizó para traer a los heridos al Hospital General Regional de León, los hechos alarman a cualquier ciudadano, y ahí el tema no es si es federal o estatal es que está ocurriendo, ahora ¿quién podrá defendernos?